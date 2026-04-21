Direktno na Arena Sport: Crvena zvezda - Barselona za nastavak takmičenja u Evroligi

Gledajte na m:tel TV platformama

Izvor: Arena sport

Ljubitelje košarke očekuju nova uzbuđenja u Evroligi, najkvalitetnijem košarkaškom takmičenju u Evropi. Kamere Arene Sport biće na licu mjesta i u direktnim prenosima će nam dočarati svu draž borbe pod obručima.

Nakon završenog 38. kola Evrolige, poznati su svi parovi doigravanja, nakon kojeg slijedi eliminacioni dio, koji će trajati do 24. maja kada ćemo u finalu u Atini saznati ime novog šampiona Evrope.

Košarkaši Crvene zvezde završili su na 10. mjestu na tabeli Evrolige i igraće u plej-inu protiv Barselone u gostima. Zvezda će protiv Barselone igrati u utorak, 21. aprila (20.45, Arena 5 Premium), a ukoliko pobijedi, 24. aprila će u borbi za četvrtfinale Evrolige gostovati poraženom iz duela između Panatinaikosa i Monaka, koji se takođe sastaju u utorak, 21. aprila od 20 časova, uz direktan prenos na Arena Sport 7.

Poznati parovi četvrtfinala Evrolige su: Real Madrid - Hapoel Tel Aviv i Fenerbahče - Žalgiris, koji se sastaju krajem aprila.

