Nove m:tel IPTV funkcionalnosti: "Moji kanali" prilagođeni vašim navikama

Unaprijeđena m:tel IPTV platforma donosi bogat set novih mogućnosti i unapređenja, kreiranih s ciljem da vam omoguće brži, jednostavniji i intuitivniji pristup sadržajima koje volite, bez nepotrebnog kretanja kroz meni.

Među novitetima se posebno izdvaja opcija "Moji kanali", osmišljena da gledanje televizije učini još praktičnijim i preglednijim.

Opcija "Moji kanali" omogućava vam brz i direktan pristup sadržajima koje najčešće gledate, bez prolaska kroz kompletnu listu kanala. Kanale dodajete jednostavno i bez dodatnih menija, a lista vam omogućava da se fokusirate isključivo na sadržaje koji su vam zaista važni, uz zadržan pristup kompletnoj TV ponudi.

Lista kanala otvara se lijevim ili crvenim dugmetom na daljinskom upravljaču. Unaprijeđeni prikaz donosi pregledniju navigaciju i jasnu žanrovsku podjelu – informativni, sportski, filmski, dječiji, muzički i drugi, što omogućava brže pronalaženje željenog sadržaja, bez pamćenja pozicija kanala.

Iz iste liste dostupan je i brz pristup vraćanju programa unazad na kanalima koji to podržavaju, kao i trenutno prebacivanje na „Moje kanale” ili dodavanje novih kanala u jednom koraku.

Lista omiljenih kanala ostaje nepromijenjena i funkcioniše kao i do sada, dok „Moji kanali” donose dodatnu fleksibilnost, veću kontrolu i TV iskustvo prilagođeno vašim navikama.

Za više informacija i podršku dostupnu 24 sata, pozovite m:tel kontakt centar na broj 0800 50 000.