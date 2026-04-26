Ukoliko tražite nešto lagano, a zabavno sa krimi elementima, nova serija "The 'Burbs" definitivno je nešto što bi moglo da vam "legne".
Kada smo čuli da se snima rimejk istoimenog kultnog filma sa Tomom Henksom"The 'Burbs", ali u formi serije, priznajemo, prvo smo pomislili - o ne, još jedan bezvezan pokušaj da se napravi nova pita od stare. No, dosadno veče nakon "nema ništa novo da se gleda", natjerao nas je da damo šansu i novoj verziji - bez očekivanja, spemni da prekinemo iste sekunde kad postane dosadno.
Ali, kako nas je lijepo prevarila nova verzija "The 'Burbs". Dobili smo sasvim solidnu seriju sa već viđenim scenarijem ali i dodatkom odličnog humora, i novih zapleta koji se samo smjenjuju. Likovi lijepo ispričani, a priča ide, što nam se najviše i dopalo - bez praznog hoda!
Pogledajte trejler:
Inače, serija za sad ima ocjenu 78% na Rotten Tomatoes što nije loše za ovakav tip naslova.
Plus je i glumačka ekipa - Keke Palmer i Džej Vajthol u glavnim ulogama, pored Džulije Dafi, Danijel Kenedi, Kapila Talvkera, Pole Pel i Marka Prokša, a ništa manje nije upečatljiv ni ostatak ekipe.
Za one koji ne znaju, evo o čemu se radi u seriji:
Rob i Samira Fišer, mladi bračni par i novopečeni roditelji, sele se u Robovu kuću iz djetinjstva u idiličnom predgrađu Hinkli Hils koje mnogi opisuju kao "najsigurniji grad u Americi". Njihov spokojan život ubrzo počinje da se raspada kada se u njihov komšiluk doseli misteriozni muškarac i počne da živi u jezivoj viktorijanskoj kući koja je bila napuštena više od dvadeset godina.
Najbolja krimi "limunadica" u 2026: Gledali smo novu seriju "The 'Burbs"
Nakon što primijeti sumnjivo ponašanje i sazna ponešto o lokalnim legendama, Samira počinje da sumnja da ništa u njihovom novom okruženju nije onako kako izgleda. Dok je na porodiljskom odsustvu i često sama kod kuće, ona se povezuje sa neobičnom grupom ekscentričnih komšija koji joj postaju saveznici u malim "istraživačkim avanturama" koje ih polako vode ka mračnim istinama o gradu u kojem žive.Izvor: printscreen/youtube/Peacock
Samira otkriva dugo skrivane tajne i opasnosti koje ruše reputaciju Hinkli Hilsa kao "najbezbjednijeg grada u Americi". Ono što počinje kao amatersko istraživanje, brzo prerasta u nešto mnogo opasnije, te saznaje istinu o nestaloj djevojci, tajnama i vezama iz srednje škole što dovodi do ubistva, otmice i i dalje nerijeešnih pitanja ko stoji iza svega i zašto.
Inače, prije nekoliko dana stigla je i potvrda da se snima sezona 2, a kreatori su ostavili dovoljno otvoren prozor da sad ne možemo da dočekamo nastavak.
Sve u svemu - ukoliko volite serije poput "Only Murders in the Builidng" i slično, "The 'Burbs" će vam fantastično "leći", a ovaj naslov svakako je topla preporuka kada vam treba nešto što se gleda sa "pola mozga", a da vam ipak drži pažnju.
(Mondo.rs)