logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najbolja krimi "limunadica" u 2026: Gledali smo novu seriju "The 'Burbs"

Autor Dragana Božić
0

Ukoliko tražite nešto lagano, a zabavno sa krimi elementima, nova serija "The 'Burbs" definitivno je nešto što bi moglo da vam "legne".

O čemu se radi u seriji "The Burbs" Izvor: printscreen/youtube/Peacock

Kada smo čuli da se snima rimejk istoimenog kultnog filma sa Tomom Henksom"The 'Burbs", ali u formi serije, priznajemo, prvo smo pomislili - o ne, još jedan bezvezan pokušaj da se napravi nova pita od stare. No, dosadno veče nakon "nema ništa novo da se gleda", natjerao nas je da damo šansu i novoj verziji - bez očekivanja, spemni da prekinemo iste sekunde kad postane dosadno. 

Ali, kako nas je lijepo prevarila nova verzija "The 'Burbs". Dobili smo sasvim solidnu seriju sa već viđenim scenarijem ali i dodatkom odličnog humora, i novih zapleta koji se samo smjenjuju. Likovi lijepo ispričani, a priča ide, što nam se najviše i dopalo - bez praznog hoda!

Pogledajte trejler:

The 'Burbs
Izvor: YouTube

Inače, serija za sad ima ocjenu 78% na Rotten Tomatoes što nije loše za ovakav tip naslova.

Plus je i glumačka ekipa - Keke Palmer i Džej Vajthol u glavnim ulogama, pored Džulije Dafi, Danijel Kenedi, Kapila Talvkera, Pole Pel i Marka Prokša, a ništa manje nije upečatljiv ni ostatak ekipe.

Za one koji ne znaju, evo o čemu se radi u seriji: 

Rob i Samira Fišer, mladi bračni par i novopečeni roditelji, sele se u Robovu kuću iz djetinjstva u idiličnom predgrađu Hinkli Hils koje mnogi opisuju kao "najsigurniji grad u Americi". Njihov spokojan život ubrzo počinje da se raspada kada se u njihov komšiluk doseli misteriozni muškarac i počne da živi u jezivoj viktorijanskoj kući koja je bila napuštena više od dvadeset godina.

Nakon što primijeti sumnjivo ponašanje i sazna ponešto o lokalnim legendama, Samira počinje da sumnja da ništa u njihovom novom okruženju nije onako kako izgleda. Dok je na porodiljskom odsustvu i često sama kod kuće, ona se povezuje sa neobičnom grupom ekscentričnih komšija koji joj postaju saveznici u malim "istraživačkim avanturama" koje ih polako vode ka mračnim istinama o gradu u kojem žive.

Izvor: printscreen/youtube/Peacock

Samira otkriva dugo skrivane tajne i opasnosti koje ruše reputaciju Hinkli Hilsa kao "najbezbjednijeg grada u Americi". Ono što počinje kao amatersko istraživanje, brzo prerasta u nešto mnogo opasnije, te saznaje istinu o nestaloj djevojci, tajnama i vezama iz srednje škole što dovodi do ubistva, otmice i i dalje nerijeešnih pitanja ko stoji iza svega i zašto. 

Inače, prije nekoliko dana stigla je i potvrda da se snima sezona 2, a kreatori su ostavili dovoljno otvoren prozor da sad ne možemo da dočekamo nastavak.

Sve u svemu - ukoliko volite serije poput "Only Murders in the Builidng" i slično, "The 'Burbs" će vam fantastično "leći", a ovaj naslov svakako je topla preporuka kada vam treba nešto što se gleda sa "pola mozga", a da vam ipak drži pažnju. 

(Mondo.rs)

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA