6 savršenih fantazija kojih se malo ko sjeća: Zaboravite na GOT, ove serije su "bruka" dobre

6 gotovo savršenih fantazija serija za koje nam nije jasno kako ih niko ne pamti

Iako su neke fantazije toliko popularne da ih znaju i oni koji inače ne gledaju ovaj žanr, postoji čitav niz gotovo savršenih naslova koji su nepravedno pali u zaborav. Dok se mnogi stalno vraćaju provjerenim hitovima poput "Game of Thrones" ili "The Witcher", mnoge odlične priče prošle su ispod radara, bilo zbog jake konkurencije, nezgodnog termina prikazivanja ili preranog ukidanja. Ipak, to što ih danas rijetko ko pominje ne znači da ne zaslužuju novu šansu, pogotovo kada tražite idealne serije za vikend bindžovanje.

Warrior Nun (2000)

Priča prati mladu djevojku koja nakon smrti dobija drugu šansu za život kada se probudi sa misterioznim moćima koje potiču iz drevnog artefakta povezanog sa tajnim redom ratnica Crkve. Kako polako otkriva svoje sposobnosti, shvata da je postala dio vijekovnog sukoba između dobra i zla, ali i meta moćnih neprijatelja koji žele ono što ona nosi u sebi. Ono što počinje kao borba za sopstveni identitet prerasta u mnogo veću priču o veri, sudbini i cijeni moći koju nije birala.

Merlin (1998)

Ova epska priča prati čuvenog čarobnjaka Merlina kroz ključne trenutke njegovog života, dok pokušava da očuva magiju u svijetu koji joj sve više okreće leđa. U središtu radnje je njegov složen odnos sa kraljicom Mab, ali i sudbina kralja Artura, čiji uspon i pad simbolizuju kraj jedne ere. Kako hrišćanstvo jača, a stari bogovi nestaju, Merlin se suočava sa sopstvenim izborima i posljedicama koje će zauvijek promeniti svijet.

Atlantis (2013)

Radnja prati mladića koji iz savremenog svijeta misteriozno dospeva u mitsku Atlantidu, gdje se susreće sa legendarnim junacima i svijetom u kojem su bogovi i čudovišta stvarnost. Dok pokušava da pronađe način da se vrati kući, upliće se u niz avantura koje ga vode kroz poznate mitove, ali i skrivene intrige koje prete da unište sve oko njega. Iza naizgled lagane avanture krije se priča o sudbini, identitetu i tajnama koje ovaj svijet čine mnogo opasnijim nego što izgleda.

The 10th Kingdom (2000)

Kada obična djevojka iz Njujorka slučajno otkrije prolaz u paralelni svijet bajki, njen život se potpuno mijenja jer se odjednom nalazi među likovima koje je do tada znala samo iz priča. Međutim, taj svijet nije ni približno bezazlen - iza poznatih bajki kriju se opasne intrige, borba za vlast i likovi sa mnogo mračnijim motivima. Kako postaje deo te borbe, shvata da njena uloga nije slučajna i da bi upravo ona mogla imati ključnu ulogu u sudbini cijelog kraljevstva.

Gryphon (2023)

U centru njemačke serije je tinejdžer koji, nakon misterioznog nestanka oca, otkriva da je on bio povezan sa tajnim svijetom fantastičnih bića koji postoji paralelno sa našim. Kako ulazi dublje u tu skrivenu realnost, suočava se sa opasnim stvorenjima, porodičnim tajnama i sopstvenom sudbinom koja ga gura u borbu za opstanak oba svijeta. Ono što počinje kao potraga za istinom ubrzo prerasta u mračnu i napetu avanturu iz koje nema povratka.

Britannia (2018)

Radnja je smještena u vrijeme rimske invazije na Britaniju, gdje se sudaraju dve potpuno različite civilizacije - rimska disciplina i keltska mistika. Dok Rimljani pokušavaju da pokore teritoriju, druidski sveštenici i lokalna plemena oslanjaju se na drevna vjerovanja, rituale i sile koje deluju gotovo natprirodno. Kroz političke intrige, brutalne sukobe i neizvjesne saveze, priča istražuje granicu između vere i stvarnosti, ostavljajući utisak svijeta u kojem nikada nije sasvim jasno šta je istina, a šta samo strah.