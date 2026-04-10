7 najzaraznijih serija za bindžovanje: Naslovi zbog kojih ćete zaboraviti na sve obaveze i samo kliktati "next episode"

U vremenu kada su serije postale jednako uzbudljive kao i filmski blokbasteri, teško je odoljeti onom poznatom "još samo jedna epizoda" osjećaju. Zato smo izdvojili najzaraznije serije za bindžovanje, koje vas uvuku u svoju priču već od prve scene, ne puštaju vas satima i teraju vas da zaboravite na sve obaveze. Bilo da je riječ o napetim trilerima, mračnim dramama ili misterioznim pričama koje te drže u neizvesnosti, ovih sedam naslova garantuju maratonsko gledanje bez pauze.

1. Dexter

Priča prati Dekstera Morgana, forenzičara koji radi za policiju u Majamiju, ali vodi dvostruki život kao serijski ubica koji kažnjava druge ubice. Stalno balansira između svog mračnog nagona i pokušaja da izgleda kao "normalna" osoba.

2. Silo

Radnja se odvija u ogromnom podzemnom silosu gde ljudi žive jer je spoljašnji svijet navodno otrovan. Kako se otkrivaju tajne o prošlosti i pravilima tog društva, postaje jasno da ništa nije onako kako izgleda.

3. From

Grupa ljudi zaglavljena je u misterioznom gradiću iz kog ne mogu da pobjegnu. Noću ih napadaju zastrašujuća bića, a danju pokušavaju da otkriju kako su tu dospeli i kako da se izvuku. Najbolje od svega - 20. aprila nam stiže poslednja sezona, tako da, taman imate vremena da "izbindžujete" prethodne sezone.

4. Breaking Bad

Profesor hemije, suočen sa teškom bolešću, počinje da proizvodi drogu kako bi obezbijedio porodicu. Vremenom se pretvara u nemilosrdnog kriminalca, a serija prikazuje njegov moralni pad.

5. Battlestar Galactica

Nakon što roboti (Cyloni) skoro unište čovečanstvo, preživjeli beže kroz svemir u potrazi za novim domom - mitskom Zemljom. Serija kombinuje akciju, politiku i filozofska pitanja o ljudskosti.

6. Dark

Serija koja je definitivno jedna od naših najvećih favorita! Samo pazite - za praćenje iste biće vam potrebno da dobro pratite epizode inače vam ništa neće biti jasno. Ali verujte nam- vrijedi svake sekunde! Misteriozni nestanci djece u malom nemačkom gradu otkrivaju složenu priču o putovanju kroz vrijeme i povezanim sudbinama više generacija porodica.

7. Lost

Nakon avionske nesreće, preživjeli se nađu na ostrvu punom neobjašnjivih pojava. Dok pokušavaju da opstanu i pronađu način za spas, otkrivaju tajne ostrva, ali i jedni o drugima kroz brojne flešbekove.