Edit odbila liječenje i umrla, a Rene posljednje dane proveo u domu za dementne: Tužne sudbine junaka serije "Alo, alo"

Glumce iz kulte serije "Alo, Alo" koju mnogi obožavaju, zadesile su strašne sudbine.

Priča o kafedžiji švaleru, koji vodi dvostruki život kao vođa otpora, poznatija kao "Alo, alo", počela je svoj život 1982. godine. Rene, Madam Edit, Ivet, Mimi, Lekler, Gruber, Helga, her Oto Flik... nema lika u seriji čija priča nije bila ispričana i nema gledaoca koji nije uživao u urnebesnim situacijama u koje su, iz dana u dan upadali.

Kultna serija "Alo, alo" bila je veoma popularna i na našim prostorima, a karakteristična je po specifičnom britanskom humoru, koji uključuje igru riječi, nesporazume i komične situacije zasnovane na različitim jezicima i akcentima.

Imala je 85 epizoda raspoređenih u devet sezona, a radnja serije je smeštena je u izmišljeni francuski gradić Nouvion tokom njemačke okupacije u Drugom svjetskom ratu.

U centru zbivanja nalazi se Rene Artoa, vlasnik malog kafića, koji pokušava da vodi običan život uprkos opasnim okolnostima rata. On, međutim, biva uvučen u spletke, sarađujući sa Francuskim pokretom otpora i pomažući savezničkim avionima da izbjegnu naciste.

Šta se desilo sa glumcima iz kulte serije "Alo, Alo"?

Renea, vlasnika kafane i ženskaroša glumio je Gorden Kej, britanski glumac rođen 1941. godine. Upravo je uloga simpatičnog i snalažljivog Renea koja je tokom 1980-ih stekla ogroman uspjeh širom svijeta, postala njegove lična karta.

Prije ove uloge, Gorden se pojavljivao u brojnim britanskim televizijskim serijama i filmovima, uključujući Coronation Street i It Ain't Half Hot Mum, često u sporednim ili komičnim ulogama, a bio je aktivan i u pozorištu igrajući komedije i mjuzikle.

Njegov život obilježila je teška nesreća 1990. godine, kada je na njega pao reklamni pano tokom velike oluje u Velikoj Britaniji, što mu je izazvalo ozbiljne povrede glave i gubitak pamćenja, zbog čega je morao na dug oporavak, ali se uprkos tome vratio snimanju serije, uz prilagođavanje scena. Gorden je preminuo 2017. godine, bolovao je od demencije i posljednje dane proveo u domu.

U svojoj autobiografiji "Rene i ja: nešto kao autobiografija" koju je objavio 1989. godine pisao je kako je od stidljivog klinca iz radničke porodice u Jorkširu postao ekstravagantni Rene. Priznao je i da je najveći udarac za njega bio kada su tabloidi otkrili da je homose*sualac, te kako se kroz život nosio sa činjenicom da je „mali, debeli, gej mladić iz radničke porodice”. U svojoj autobiografiji pisao je i o tome kako ga je Britansko udruženje glumaca greškom proglasilo za Gordona, iako je njegovo pravo ime Gorden.

"Edit, you stupid woman!"

Nezaboravni lik madam Edit tumačila je glumica Karmen Silvera, rođena 2. juna 1922. godine u Torontu. Tokom Drugog svjetskog rata, Silvera je evakuisana u Montreal i za dlaku je izbegla smrt kada je u zadnjem trenutku njeno ime skinuto sa liste putnika SS Atenije, koju je ubrzo potopio neprijatelj, utopilo se 350 djece.

U Kanadi je pohađala časove u Ballets Russes i pojavila se u tri njihove produkcije. Kada se vratila u Britaniju, osjetila je da je njen poziv gluma i vježbala je na Londonskoj akademiji za muziku i dramsku umetnost, prije nego što je stekla iskustvo u pozorištu.

Silvera se prvi put na televiziji pojavila kao televizijska glumica u britanskoj policijskoj drami Z-Cars iz 1960. godine, a poslije se pojavila kao Kamila Houp u BBC-ovoj sapunici Compact od 1964. do 1965. godine. Igrala je gospođu Van Šujler u Lili 1978, dramskoj seriji ITV-a o budućnosti ljubavnice Edvarda VII, Lili Langtri.

Tokom 1941. godine udala se za Džona Kanlajfa, ali razveli su se 1948, nakon 7 godina braka. Sa njim imala je jedno dijete.

Karmen je bila strastveni pušač. U aprilu 2002. dijagnostikovan rak pluća. Karmen je odbila hemoterapiju, a 3. avgusta 2002. godine preminula je u Denvil holu, domu za stare glumce u Nortvudu.

Kapetan Hans Gering

Vijest o smrti glumca koji je u seriji ostao upamćen po skraćivanju nacističkog pozdrava “hajl Hitler” u “Tler” otkrio je njegov agent Bi-Bi-Siju 2014. godine.

"Sem Keli je umro mirno jutros nakon duge bolesti sa kojom se hrabro borio. Nije imao porodicu koja bi žalila za njim, ali je imao mnogo prijatelja koje je smatrao svojom porodicom. Njegova smrt je veliki gubitak za njih i za glumačku profesiju."

Ubrzo su na Twitteru počele da pristižu poruke saučešća od kolega sa kojima je “kapetan Hans Gering” sarađivao Stiven Fraj, Mark Gatis, Robert Lindzi i mnogi drugi.

