5 najgledanijih serija koje su zapravo mješavina žanrova: Od nenadmašivog "Shoguna" do mračnog političkog trilera

Izdvajamo drama serije koje u sebi nose i elemente trilera, misterije, crne komedije... a spadaju u jedne od najpopularnijih trenutno

U vremenu kada publika sve teže pronalazi strpljenje za duge i razvučene priče, savremene serije sve češće nude snažne, zaokružene i žanrovski bogate narative koji drže pažnju od prve do posljednje epizode. Upravo takve su i najhvaljenije drame posljednjih godina – one koje ne ostaju samo u okvirima jednog žanra, već spajaju triler, misteriju, istoriju ili naučnu fantastiku u slojevite i uzbudljive priče.

Od intenzivnih medicinskih smjena i surovih političkih borbi, do distopijskih svjetova i porodičnih ratova za moć, ove serije izdvajaju se po originalnosti, atmosferi i snažnim likovima, zbog čega su osvojile i publiku i kritiku.

1. "The Pitt" (2025 - )

Medicinska drama

Ova medicinska drama prati ljekare i medicinske sestre u hitnoj službi u Pitsburgu, pri čemu se svaka sezona odvija tokom jedne smjene, a svaka epizoda pokriva jedan sat. U centru je doktor Robi, koji se vraća na posao na godišnjicu smrti svog mentora.

Serija se izdvaja jer daje dubok uvid u sudbine pacijenata koji se prate kroz više epizoda, ali i realistično prikazuje psihički pritisak i sagorijevanje medicinskog osoblja.

2. "Shōgun" (2024 -)

Istorijska drama, politička drama, ratna drama

Radnja je smještena u Japan oko 1600. godine i prati borbu za vlast nakon smrti vladara, sa lordom Toranagom u središtu političkih intriga i dolaskom engleskog moreplovca koji mijenja odnose snaga.

Serija je cijenjena zbog autentičnog prikaza istorije, surove realnosti i snažne, zaokružene priče koja djeluje kao kompletna cjelina, iako se nastavlja.

3. "Paradise" (2025 -)

Naučna fantastika, politički triler, misterija, drama

Na početku djeluje kao politički triler o istrazi ubistva predsjednika SAD, ali se brzo otkriva da se radnja odvija u podzemnom bunkeru nakon apokalipse.

Posebna je po neočekivanom obrtu i kombinaciji političke drame i naučne fantastike, što je čini nepredvidivom i intrigantnom.

4. "Severance" (2022 -)

Psihološki triler, naučna fantastika, misterija, drama

Serija prati čovjeka čiji je um podijeljen na poslovni i privatni dio, koji međusobno nemaju nikakva sjećanja. Dok jedan dio radi misteriozan posao, drugi pokušava da se nosi sa ličnim gubitkom.

Izdvaja se po originalnoj ideji, napetoj atmosferi i postepenom otkrivanju tajni koje vode do velikih preokreta.

5. "Succession" (2018-2023)

Porodična drama, poslovna drama, crna komedija

Priča o moćnoj porodici koja vodi medijsku imperiju i međusobno se bori za kontrolu nad kompanijom nakon što njen osnivač doživi zdravstveni problem.

Serija je hvaljena zbog kompleksnih likova, suptilne, ali brutalne porodične dinamike i napete radnje koja svake sezone vodi ka snažnim i emotivnim završnicama.

Da li ste gledali neku od ovih serija i koji biste naslov dodali na listu?

