Jedna ideja glumaca koštala Netflix pravo bogatstvo: Otkrivena tajna sa snimanja druge sezone hit serije

Zvijezde druge sezone Netflixove serije "Beef", Oskar Ajzak i Keri Maligan, tokom snimanja su donijeli odluku koja se pokazala prilično skupom za produkciju

Holivudski glumci u novim nastavcima popularne serije glume bračni par čiji odnos počinje da se raspada nakon što im se putevi isprepletu sa tek vjerenim parom, kojeg tumače Kejli Spejni i Čarls Melton..

Tokom snimanja osam epizoda, koje obiluju scenama bijesa i strasti, zvijezde serije Ajzak i Maligan su u nekim trenucima slušali muziku preko slušalica kako bi se lakše uživjeli u uloge. Međutim, kada je serija stigla u fazu montaže, te slušalice su morale biti uklonjene iz kadrova.

Prema riječima autora serije Lija Sunga Džina, "produkcija je platila pravo bogatstvo kako bi ih digitalno uklonila“, prenosi Independent.

Gostujući u podkastu posvećenom analizi prve epizode, Sung Džin je otkrio: "Vas dvoje ste stalno puštali muziku dok ste glumili".

Ajzak je ispričao kako je sve počelo.

"Ideju je dobio tokom scene u kojoj svira klavijaturu, a iskustvo mu se toliko dopalo da je odlučio da pokuša da sluša muziku koja odgovara atmosferi scene koju snima. Nakon što je svoj plan podijelio sa Maligan, i ona je zatražila slušalice.

Oboje su ih nosili tokom jedne scene u kojoj se njihovi likovi strastveno ljube.

"Bilo je nevjerovatno jer se savršeno poklopilo sa trenutkom“, izjavila je Maligan. "Ritam bi se uskladio sa poljupcem. Svaki put bismo se oduševili i govorili: ‘Opet se dogodilo!’“

Ajzak je dodao: "Da, ritam se poklapao. Morali smo to da uradimo jer nismo mogli da imamo glasnu muziku koja bi ometala snimanje zvuka pa nam se nošenje slušalica jako dopalo. Pomislili smo: ‘Zašto ne bismo nastavili tako i u drugim scenama?’ I to smo i učinili, bilo je sjajno.“

Tokom druge scene koja je uključivala ucenu, glumački par je slušao "stvarno haotičnu“" muziku Toma Jorka i Marka Pričarda, za koju je Ajzak rekao da je doprinijela napetosti.

Ipak, jedna pjesma nije odgovarala ritmu scene. Bila je to epska balada Mitloufa iz 1993. godine, "I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)", koju je predložila Maligan.

"Toliko puta smo ponovili scenu ucjene da sam u jednom trenutku rekla: ‘Hajde da probamo sa Mitloufom!’ Već na pola smo shvatili: ‘Ne, ovo ne funkcioniše’“, prisetila se Maligan.

