Za ovu mini-seriju kažu da je krimić decenije: Rasplet ostavilo publiku bez teksta, a ima samo 7 epizoda

18. aprila 2021. na HBO premijerno je prikazana serija "Mare of Easttown", kriminalistička drama koja je već nakon prve epizode osvojila publiku i kritiku.

U glavnoj ulozi briljirala je Kejt Vinslet, a njena gloga sredovječne detektivke iz predgrađa Filadelfije bila je toliko uvjerljiva da su gledaoci poželeli nastavak, iako druga sezona nikada nije snimljena.

O čemu se radi u seriji?

"Mare of Easttown" prati Mare Šihan, detektivku iz malog američkog grada koja istražuje ubistvo mlade majke, dok se istovremeno suočava sa ličnim tragedijama, neuspjelim brakom, komplikovanim odnosima sa ćerkom i unukom, kao i osjećajem da joj život izmiče kontroli.

Kejt Vinslet pokazala je neverovatnu transformaciju. Glumila je bez uljepšavanja, sa lokalnim naglaskom i snažnim emocijama. Kritika ju je hvalila kao „najbolju ulogu u njenoj karijeri“, a za ovu ulogu osvojila je i nagradu Emmy.

Iako je serija postala veliki hit i publika je tražila nastavak, njen tvorac Bred Ingelsbi izjavio je da je "Mare of Easttown" od početka zamišljena kao mini-serija, odnosno kao zaokružena priča sa jasnim početkom i krajem. Kejt Vinslet je u više navrata isticala koliko je bilo zahtjevno, kako emotivno tako i fizički, ući u lik Mare, te da bi se eventualni nastavak dogodio samo ako bi priča bila podjednako snažna i opravdana.

Najbolja serija posljednjih godina

Ipak, tokom 2022. i 2023. godine pojavile su se naznake da HBO ozbiljno razmatra drugu sezonu. Vinslet je tada rekla da je „otvorena“ za povratak ukoliko bi scenario bio izvanredan, ali od tada nije bilo zvaničnih potvrda da će se nastavak realizovati.

Samo sedam epizoda bilo je dovoljno da "Mare of Easttown" uđe u istoriju kao jedna od najboljih kriminalističkih serija posljednjih godina. Njen uticaj primjetan je i u brojnim serijama koje su kasnije pokušale da repliciraju atmosferu i ton, ali rijetko koja je uspjela da postigne tu jedinstvenu kombinaciju tuge, misterije i autentične ljudskosti.