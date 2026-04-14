7 krimića sa top ocjenama od kojih "najgora" ima 82 odsto: Izabrali smo serije koje su savršene od početka do kraja

Ukoliko vam se gleda neki dobar krimić, možda je vrijeme da se podsjetite nekih kultnih, provjereno dobrih serija koje se bindžuju u cugu.

Priče o kriminalcima već decenijama zauzimaju posebno mjesto na televiziji, a sve ukazuje na to da njihova popularnost neće opasti ni u budućnosti. Nije zato ni čudo što su mnoge od najuspješnijih i najhvaljenijih serija ikada nastale upravo u okviru krimi žanra. Sa slojevitim likovima i prostorom za mračne, stilizovane i napete priče, ovaj žanr je iznedrio prave televizijske klasike koji su zauvek promijenili način na koji se priče pričaju na malim ekranima, a mi izdvajamo 7 koje su vrijedne gledanja u svakom trenutku.

Breaking Bad (2008–2013)

IMDb: 9.5/10

Rotten Tomatoes: 96%

U središtu priče je hemija, ali ne školska, nego ona koja mijenja život. Profesor koji saznaje da ima rak pluća ulazi u svijet droge da bi obezbijedio porodicu, i polako se pretvara u čovjeka kog se svi plaše. Ono što počinje kao "plemenita odluka" pretvara se u silazak u kriminalni mrak iz kog nema povratka.

Peaky Blinders (2013–2022)

IMDb: 8.8/10

Rotten Tomatoes: 93%

Birmingem poslije Prvog svjetskog rata, porodica Šelbi i oštrice u kapama koje nisu samo modni detalj nego životni stil. Vođa bande Tomas Šelbi gradi imperiju između kriminala, politike i moći, dok ga sopstvene ambicije i trauma iz rata stalno vuku u sve mračnije odluke.

Ozark (2017–2022)

IMDb: 8.4/10

Rotten Tomatoes: 82%

Porodični čovjek i finansijski stručnjak završava u pranju novca za narko-kartel i seli porodicu u Ozark jezero misleći da će "početi ispočetka". Umjesto toga, ulazi u igru preživljavanja gdje svaka odluka može da znači kraj, i to ne samo za njega, nego i za cijelu porodicu.

Money Heist (2017–2021)

IMDb: 8.2/10

Rotten Tomatoes: 90-94%

Plan izgleda savršeno: upad u Špansku kraljevsku kovnicu novca. Ali Profesor i njegova ekipa ne kradu samo pare oni igraju psihološku igru sa policijom, taocima i sopstvenim emocijama. Kako pritisak raste, plan počinje da puca, a odnosi među lopovima postaju opasniji od same pljačke.

Better Call Saul (2015–2022)

IMDb: 9.0/10

Rotten Tomatoes: 98%

Prije nego što je postao “Saul Goodman”, bio je Džimi MCGil, mali advokat sa velikim snovima i još većim problemima. Ovo je priča o čovjeku koji pokušava da uradi pravu stvar, ali ga sistem, porodica i sopstvene slabosti polako guraju ka mračnoj verziji sebe.

Fargo (2014–Present)

IMDb: 8.9/10

Rotten Tomatoes: 93%

Naizgled obični ljudi, mala mjesta i odluke koje krenu potpuno naopako. Svaka sezona donosi novu priču o kriminalu koji počinje sitno, ali se pretvara u lanac apsurda, nasilja i crnog humora gdje slučajnost često igra veću ulogu od plana.

The Sopranos (1999–2007)

IMDb: 9.2/10

Rotten Tomatoes: 92%

Šef mafije koji vodi kriminalno carstvo, ali i ide na terapiju. Toni Soprano pokušava da balansira porodicu, mafiju i sopstvene napade anksioznosti dok se stalno pita da li je on vođa ili čovjek koji gubi kontrolu nad svime.