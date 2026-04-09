HBO objavio trejler za najiščekivaniju mini seriju: Mračna odiseja o muškom bijesu sa zvijezdom "Baby Reindeer"

HBO je objavio zvanični trejler za HBO Original limitiranu seriju "Braća" (Half Man), autora i izvršnog producenta Ričarda Gada, dobitnika Emija za hit ostvarenje "Baby Reindeer".

Ako volite serije koje zadiru duboko u ljudsku psihu i odnose, nova HBO mini-serija "Half Man", kod nas prevedena kao "Braća", lako bi mogla da vam privuče pažnju već na prvo gledanje. U pitanju je mračna i emotivno slojevita drama koja kroz priču o dvojici muškaraca otvara pitanja identiteta, potisnutih trauma i tankih granica između ljubavi i nasilja. Potpisuje je Ričard Gad, autor koji je već pokazao da umije da pomjeri granice televizijskog pripovjedanja, dok uz njega briljira i Džejmi Bel u jednoj od najupečatljivijih uloga u poslednje vrijeme, a kog smo zavoljeli u hit ostvarenju "Baby Reindeer".

O čemu se radi u seriji?

Glavna priča vrti se oko braće Nijela i Rubena, koji su braća. Doduše, ne u krvnom srodstvu, ali koliko god je to moguće blizu. Jedan je žestok i odan, drugi povučen i blag. Bili su nerazdvojni u mladosti, povezani su smrću i okolnostima, a jedino što imaju jeste jedan drugog. No, kada se Ruben pojavi na Nijelovom venčanju tri decenije kasnije, sve djeluje drugačije.

Napet je. Nepouzdan. Ne ponaša se kao nekada. Ubrzo dolazi do izbijanja haosa koje nas vraća kroz njihove živote, od osamdesetih godina do danas.

Obuhvatajući 30 godina života ovih slomljenih muškaraca, serija "Braća" od šest epizoda istražuje bratstvo, nasilje i intenzivnu krhkost muških odnosa, jer kada stvari počnu da se raspadaju, ponekad upravo najbliži odnosi pucaju najteže.

Ovo nije lagana serija – naprotiv! Riječ je o mračnoj i psihološkoj drami sa mnogo emocionalno teških scena, a sam fokus je na brutalno iskrenim i realističnim odnosima. Ili, kako bismo to rekli upakovanije - ovo je mračna odiseja o muškom bijesu.

Podsjetimo, premijera serije biće 25. aprila na HBO Max striming platformi. Premijera na HBO 3 kanalu biće 26. aprila u 21:40, a nove epizode izlaziće jednom nedjeljno.