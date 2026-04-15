Krimi serija od 4 sezone je savršen kombo "Mobland-a" i "Breaking Bad-a": Dragulj iz 2022. ponovo je srušio liste

Ukoliko ste raspoloženi za kvalitetnu krimi radnju, na Netfliksu je ponovo u trendingu naslov iz 2022. "The Cleaning Lady".

Izvor: printscreen/youtube/TV Promos

Krimići su oduvijek bili jedan od najpopularnijih žanrova, a razlog nije teško pogoditi - publici daju priliku da zaviri ispod površine "normalnog" svijeta, te da pokažu kako zapravo funkcionišu mreže moći, nasilja i lojalnosti. Serije poput "Peaky Blinders" ili "MobLand" bave se upravo tim odnosima, ali njihova najveća snaga leži u složenim likovima koji često nisu ni potpuno dobri ni potpuno loši. Baš kao što to, primjera radi, vidimo i kod Voltera Vajta iz "Breaking Bad-a", granica između opstanka i moralnog pada lako se briše.

Na tom tragu je i serija "The Cleaning Lady", koja donosi drugačiji ugao. Umjesto iskusnog kriminalca, u centru priče je bivša doktorka koja, kao ilegalni imigrant, pokušava da spase teško bolesnog sina.

Izvor: printscreen/youtube/TV Promos

Kada postane svjedok ubistva, ulazi u opasan dogovor sa mafijom - ćutanje menja za zaštitu i pristup liječenju. Ono što počinje kao borba za dijete brzo je uvlači u svijet kriminala iz kog nema lakog izlaza.

Pogledajte trejler:

The Cleaning Lady Izvor: YouTube

Inače, serija "The Cleaning Lady" premijerno je prikazana na Fox-u 2022. godine i vrlo brzo se izdvojila kao jedno od prijatnijih iznenađenja. Osmislila ju je Miranda Kvok, po uzoru na argentinsku verziju "La chica que limpia", a publiku i kritiku posebno je osvojila glavna glumica Elodi Jang. Iako je trajala četiri sezone, serija je ukinuta u junu 2025. godine. Ipak, njen dolazak na Netflix donio joj je novi život - ponovo je privukla veliku pažnju i brzo se našla među najgledanijim naslovima širom svijeta.

Pogledajte kadrove iz serije:

Naravno, iako je daleko od toga da serija nema mane, dobra strana je što je iz sezone u sezonu djelovala sve sigurnije i kao da ima potencijal za mnogo duži život. Nažalost, stvari su se zakomplikovale nakon smrti Adana Kantoa, koji je tumačio ključnog lika u priči. Umjesto da ga zamijene drugim glumcem, autori su promenili pravac radnje, što je dovelo do velikih zaokreta u seriji. Uz to su se desile i promjene iza kamere, pa su novi ljudi preuzeli vođenje projekta, što se odrazilo i na gledanost.

Izvor: printscreen/youtube/TV Promos

Sve to je na kraju dovelo do otkazivanja, na razočaranje fanova. Ipak, uprkos nedovršenoj priči, serija i dalje pronalazi novu publiku i ostavlja utisak da je mogla da traje mnogo duže.