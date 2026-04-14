logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sidni polugola, raširenih nogu sa cuclom, i ovo zovu umjetnošću? Odvratne scene u 3. sezoni "Euforije", fanovi bijesni

Izvor mondo.rs
0

Konačno smo dočekali novu sezonu serije "Euphoria", ali gledaoci ne samo da nisu oduševljeni, već su poprilično zgroženi scenama u kojima je zvijezda - pogodićete, Sidni Svini.

Reakcije na prvu epizodu Euforije Izvor: printscreen/x/ Oli London

Nakon više od četiri godine čekanja, posljednja sezona serije "Euforija" konačno je počela sa prikazivanjem, a prve reakcije daleko su od pozitivnih.

Premijera treće sezone "Euforija", pod nazivom "Andale", počinje pet godina nakon događaja iz druge sezone - Ru je upletena u opasne operacije šverca droge duž granice SAD i Meksika.

Izvor: Youtube printscreen/ HBO Max

Svjedoci smo kako se Ru trudi da pređe granicu i koliko je užasno i potencijalno fatalno gutanje balona sa drogom da bi se prokrijumčarili u SAD.

No, nije ništa manje bizarna i sudbina drugih likova. Kejsi i Net planiraju vjenčanje, dok on prevarom pokušava da održi očevu građevinsku kompaniju. Ipak, Kejsi je uznemirena jer nisu bogati koliko želi, te se baca na OnlyFans kako bi brzo zaradila novac, tačnije, kako bi platila cvijeće u vrijednosti od 50.000 dolara za njihovo vjenčanje.

I upravo tu dolazimo do jedne od, kako gledaoci komentarišu, "najogavnijih scena ikada snimljenih".

Izvor: HBO max/screenshot

U jednom trenutku vidimo Kejsi sa cuclom, raširenih nogu, dok se snima za OF, a provokativna scena izazvala je more reakcija, kao i scena u kojoj oponaša psa.

Kortni Stoden oštro o spornoj sceni u "Euforiji"

Jedna od onih koja je oštro kritikovala novu sezonu je i Kortni Stoden, poznata pjevačica i manekenka. Njoj je, kao i mnogima, zasmetala pretjerana se**ualizacija u seriji, naročito scena u kojoj Kasi (Sidni Svini) pozira sa cuclom u ustima raširenih nogu.

"Skoro da nisam želela išta da kažem o ovome jer je lakše ćutati i pretvarati se da je to samo TV. Ali, svi smo odrasli. Tačno znamo šta gledamo.

Ovo se ne dešava slučajno. Ovo su napisali i odobrili, stilizovali, snimili i objavili odrasli. Odrastao čovjek je ovo napisao, i na svakom koraku su se drugi odrasli složili sa tim. A mi to i dalje nazivamo umjetnošću", oštro je prokomentarisala Stoden.

Fanovi bijesni i zgroženi

Fanovi "Euforije" ne prestaju da komentarišu koliko je nova sezona "uznemirujuća", kao i da obiluje ekstremnim i mizoginim scenama, kao i da je "scenario otišao predaleko ovog puta".

Naročito su glasne kritike na račun kreatora Sema Levinsona jer se skoro sve glavne žene u seriji sada bave nekom vrstom se*sualnog rada ili su eksploatisane i ponižene od strane muških likova u seriji.

Izvor: Youtube printscreen/ HBO Max

Podsjetimo, u trećoj sezoni Ru (Zendeja) postaje diler droge i uključena je u upravljanje striptiz klubom, Kesi (Sidni Svini) zarađuje novac kao model za OnlyFans, a Džuls (koju igra Hanter Šafer) radi kao "sugar baby".

Da li ste gledali premijeru i da li vam se dopada nova sezona?

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA