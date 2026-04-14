Sidni polugola, raširenih nogu sa cuclom, i ovo zovu umjetnošću? Odvratne scene u 3. sezoni "Euforije", fanovi bijesni

Konačno smo dočekali novu sezonu serije "Euphoria", ali gledaoci ne samo da nisu oduševljeni, već su poprilično zgroženi scenama u kojima je zvijezda - pogodićete, Sidni Svini.

Nakon više od četiri godine čekanja, posljednja sezona serije "Euforija" konačno je počela sa prikazivanjem, a prve reakcije daleko su od pozitivnih.

Premijera treće sezone "Euforija", pod nazivom "Andale", počinje pet godina nakon događaja iz druge sezone - Ru je upletena u opasne operacije šverca droge duž granice SAD i Meksika.

Svjedoci smo kako se Ru trudi da pređe granicu i koliko je užasno i potencijalno fatalno gutanje balona sa drogom da bi se prokrijumčarili u SAD.

ja odvratniju scenu u zivotu nisam videlahttps://t.co/ceKRUFMYOg — orbit part 2☄️ (@kristijandior90)April 13, 2026

No, nije ništa manje bizarna i sudbina drugih likova. Kejsi i Net planiraju vjenčanje, dok on prevarom pokušava da održi očevu građevinsku kompaniju. Ipak, Kejsi je uznemirena jer nisu bogati koliko želi, te se baca na OnlyFans kako bi brzo zaradila novac, tačnije, kako bi platila cvijeće u vrijednosti od 50.000 dolara za njihovo vjenčanje.

I upravo tu dolazimo do jedne od, kako gledaoci komentarišu, "najogavnijih scena ikada snimljenih".

U jednom trenutku vidimo Kejsi sa cuclom, raširenih nogu, dok se snima za OF, a provokativna scena izazvala je more reakcija, kao i scena u kojoj oponaša psa.

Sydney Sweeney appears in new ‘Euphoria’ season dressed as a DOG while being pulled by a leash.



The actress also appears dressed in a baby themed costume in the series while sucking on a pacifier, with social media users branding it ‘inappropriate.’pic.twitter.com/0YbWVq8qrH — Oli London (@OliLondonTV)April 14, 2026

Kortni Stoden oštro o spornoj sceni u "Euforiji"

Jedna od onih koja je oštro kritikovala novu sezonu je i Kortni Stoden, poznata pjevačica i manekenka. Njoj je, kao i mnogima, zasmetala pretjerana se**ualizacija u seriji, naročito scena u kojoj Kasi (Sidni Svini) pozira sa cuclom u ustima raširenih nogu.

What is Sydney Sweeney doing manpic.twitter.com/SRjKVqyhPn — Serf (@TheRoyalSerf)April 12, 2026

"Skoro da nisam želela išta da kažem o ovome jer je lakše ćutati i pretvarati se da je to samo TV. Ali, svi smo odrasli. Tačno znamo šta gledamo.

Ovo se ne dešava slučajno. Ovo su napisali i odobrili, stilizovali, snimili i objavili odrasli. Odrastao čovjek je ovo napisao, i na svakom koraku su se drugi odrasli složili sa tim. A mi to i dalje nazivamo umjetnošću", oštro je prokomentarisala Stoden.

Fanovi bijesni i zgroženi

Fanovi "Euforije" ne prestaju da komentarišu koliko je nova sezona "uznemirujuća", kao i da obiluje ekstremnim i mizoginim scenama, kao i da je "scenario otišao predaleko ovog puta".

Naročito su glasne kritike na račun kreatora Sema Levinsona jer se skoro sve glavne žene u seriji sada bave nekom vrstom se*sualnog rada ili su eksploatisane i ponižene od strane muških likova u seriji.

Podsjetimo, u trećoj sezoni Ru (Zendeja) postaje diler droge i uključena je u upravljanje striptiz klubom, Kesi (Sidni Svini) zarađuje novac kao model za OnlyFans, a Džuls (koju igra Hanter Šafer) radi kao "sugar baby".

Da li ste gledali premijeru i da li vam se dopada nova sezona?