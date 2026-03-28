Dž. K. Rouling otkrila šta misli o seriji Hari Poter

Dž. K. Rouling oduševljena je prvim trejlerom za HBO-ovu seriju Hari Poter, dok su fanovi podijeljeni u svojim reakcijama.

Izvor: Fred Duval/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Autorka Dž. K. Rouling izrazila je oduševljenje prvim trejlerom za HBO-ovu adaptaciju njenih knjiga o Hariju Poteru, koja bi trebalo da stigne za Božić. Ipak, prvi isječci naišli su na podijeljene reakcije obožavalaca, a produkciju od samog početka prate kontroverze.

Rouling oduševljena, fanovi podijeljeni

Ranije ove nedjelje objavljen je prvi uvid u novu interpretaciju čarobnjačkog svijeta. Ulogu Harija Potera od Danijela Redklifa preuzima Dominik Meklaflin, dok će profesore u Hogvortsu glumiti Džon Litgou, Papa Esijedu i Nik Frost. Objavljen je i okvirni datum izlaska serije „Hari Poter i Kamen mudrosti“, koja bi premijerno trebalo da bude prikazana za Božić ove godine.

Prvi trejler izazvao je mješovite reakcije. Dok su neki obožavaoci zahvalni na novom sadržaju, drugi su se žalili na ispranu paletu boja i izostanak prepoznatljive muzike Džona Vilijamsa. Međutim, autorka serijala Rouling ne krije svoje zadovoljstvo. Odgovarajući obožavaocu na društvenoj mreži X, napisala je: „Biće nevjerovatno. Presrećna sam viđenim.“

Dž. K. Rouling

Izvor: Profimedia

Mnogi bojkotuju seriju zbog Rouling

Nova adaptacija romana kontroverzna je još od svoje najave 2023. godine, ponajviše zbog stavova Dž. K. Rouling o transrodnim osobama. Autorka se suočila s kritikama zbog brojnih „rodno kritičnih“ komentara i navodno transfobnih objava tokom godina, što ju je dovelo i u sukob sa originalnim glumačkim trojcem – Danijelom Redklifom, Rupertom Grintom i Emom Votson. Rouling je ranije izjavila da im „nikada neće oprostiti“.

Njeni stavovi podstakli su dio obožavalaca na poziv na bojkot serije. Glumac Džon Litgou, koji tumači Dambldora, otkrio je za The New York Times da je zbog žestokih kritika razmišljao o napuštanju projekta. Takođe je osudio stavove autorke i naglasio kako ona „uopšte nije uključena u ovu produkciju“.

Vidi opis Dž. K. Rouling otkrila šta misli o seriji Hari Poter Papa Esijedu kao Severus Snejp Dominik Meklaflin kao Hari Poter Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Warner Bros Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Warner Bros Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Warner Bros Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Warner Bros Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Warner Bros Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Warner Bros Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Warner Bros Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Warner Bros Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Warner Bros Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Warner Bros Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Warner Bros Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Warner Bros Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Warner Bros Br. slika: 13 13 / 13

Glumac doživljava rasističke napade

Sa negativnim reakcijama suočavaju se i glumci, a posebno Papa Esijedu, koji je dobio ulogu Severusa Snepa. Esijedu, koji je rođen u Londonu, a roditelji su mu iz Gane, suočio se s rasističkim napadima i prijetnjama smrću jer je lik Snepa u knjigama opisan kao bijelac.

Ističući da je njegova uloga nekim ljudima „zaista važna“, Esijedu je za The Times ispričao s čime se suočava. „Stvarnost je takva da kad otvorim Instagram, vidim poruke poput: ‘Doći ću ti kući i ubiću te’. Iako sam prilično siguran da me neće ubiti – premda bi se ova izjava mogla pokazati pogrešnom – i nadam se da ću biti dobro, niko ne bi trebalo da prolazi kroz ovo samo zato što radi svoj posao“, rekao je glumac. „Mnogi ljudi rizikuju život na svom poslu. Ja glumim čarobnjaka u Hariju Poteru. I lagao bih kada bih rekao da me to emocionalno ne pogađa.“

Papa Esijedu kao Severus Snejp

Izvor: Warner Bros

(Kurir.rs/ Index)