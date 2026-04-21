Rozanov se seli u Kanadu, ali priča se komplikuje: Evo šta nas sve čeka u 2. sezoni serije koja je opčinila svijet

U novim epizodama hita "Heated Rivarly", Ilja prelazi u Ottawa Centaurse i nastavlja svoju vezu sa Šejnom Holanderom (Hadson Vilijams).

Nova sezona serije inspirisane romanom "Heated Rivalry" donosi značajne promjene u radnji i likovima, a kako je otkriveno, priča će se sada proširiti i na nastavak iz 2022. godine The Long Game, uz elemente iz romana Role Model.

U razgovoru sa autorkom Rachel Reid, Tirni je objasnio da će druga sezona kombinovati više književnih linija, što donosi kompleksniju i zreliju priču za gledaoce, a nastavak izlazi u aprilu 2027. godine.

Novi likovi i ljubavna priča

Gledaoci će u nastavku upoznati nove likove, među kojima se izdvaja Troj Baret, koji se pridružuje timu Ottawa Centaurse zajedno sa Iljom Rozanovim (Konor Stori). Upravo kroz njegov lik razvija se nova emotivna linija, jer ulazi u odnos sa Harisom Droverom, menadžerom društvenih mreža hokejaškog tima.

Njihova priča predstavlja centralni deo radnje inspirisan romanom Role Model.

"Na 'Role Model' se može gledati na jednostavan, površan način", rekao je Tirni na događaju i dodao:

"Vrlo je u stilu 'mrgud i dobrica'. Može da skrene u pravcu u kojem želite, ali Troj je zaista oštećen lik. I u seriji je prilično oštećen. Rekao bih da u to ulazimo još dublje."

Adaptacija romana

Iako se radnja obje knjige odvija deset godina nakon događaja iz prvog dijela, njihova adaptacija nije bila jednostavna. Upravo zbog kompleksnosti priče, druga sezona, ali i potencijalna treća, suočavaju se sa izazovima u prenošenju emocija i razvoja likova na ekran.

"The Long Game je… tako dugačak i, recimo, 'težak', kao da jedete divljač", našalio se Tirni.

"Stvarno je drugačiji, a izazov je, sa stanovišta adaptacije, što se nalazite na mnogo ozbiljnijem terenu. I dalje ima puno flerta i seksa, ali opasnost je drugačije prirode. Onaj 'hotelski, adolescentski se*s' uglavnom je nestao."

Tajna veza i zreliji odnosi

U novim epizodama, Ilja prelazi u Ottawa Centaurse i nastavlja svoju vezu sa Šejnom Holanderom (Hadson Vilijams), ali i dalje u tajnosti. Njih dvojica pokreću i dobrotvornu organizaciju koju su planirali još ranije, što dodatno produbljuje njihov odnos.

"Šta uraditi kada nestane nalet opasnosti, a sada morate da živite u vezi u kojoj i dalje ne komunicirate kako treba, koliko god to želeli", objasnio je.

"Možete reći da se volite, ali, kao što odrasli znaju, potrebno je mnogo više od toga da bi veza uspjela. I to je ono što oni uče."