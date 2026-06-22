Šokantan poljubac u seriji "House of the Dragon": Čak i glumci priznali da ih je scena zgrozila

OPREZ, SPOJLERI! Glumačka ekipa popularne HBO serije progovorila je o kontroverznom odnosu Emonda i Alisent Targerijen, a glumci priznaju da ih je scena poljupca majke i sina uznemirila.

Izvor: Youtube printscreen / HBO MAX

Premijerna epizoda treće sezone serije "Kuća zmaja" ("House of the Dragon"), emitovana 21. juna na HBO-u, donijela je jedan od najkontroverznijih trenutaka dosadašnje radnje.

Gledaoci su ostali zatečeni scenom u kojoj Emond Targerijen ljubi sopstvenu majku Alisent, što je izazvalo burne reakcije među obožavaocima, ali i samim glumcima.

Pogledajte trejler za 3. sezonu:

House of the Dragon 3. sezona trejler Izvor: Youtube / HBO MAX

Dok se porodica kralja Egona suočava sa njegovim iznenadnim nestankom i političkim haosom koji prijeti Kraljevoj Grudobraniji, Emond Targerijen povlači potez koji je šokirao publiku. U napetom razgovoru sa majkom Alisent, koju glumi Olivija Kuk, Emond je poljubi u usta. Mičel priznaje da je scena bila izrazito neprijatna.

"To je prizor zbog kog vam se gotovo okrene želudac", izjavio je glumac, dodajući kako je istovremeno u tome video priliku da publici prikaže novu, mračniju stranu svog lika, piše People.

Prema njegovim riječima, Emond je tokom odrastanja osjećao nedostatak majčine ljubavi i prihvatanja, što je ostavilo duboke posljedice na njegov emocionalni razvoj.

"Djetetu je potrebna bezuslovna ljubav kako bi razvilo zdravu sliku o sebi. Emond to nikada nije dobio, zbog čega ima iskrivljenu percepciju odnosa i vrlo neobičan način iskazivanja ljubavi", objasnio je Mičel. Glumac smatra da upravo ta emocionalna iskrivljenost dolazi do izražaja u spornoj sceni iz prve epizode.

Pogledajte reakcije na Tiktoku nakon 1. epizode 3. sezone:

Ipak, snimanje same scene nije bilo toliko neprijatno koliko bi gledaoci mogli da pretpostave. Mičel je posebno pohvalio saradnju sa Olivijom Kuk.

"Raditi sa Liv Kuk je prava glumačka lekcija. Svaka scena sa njom predstavlja posebno iskustvo", rekao je.

Sa druge strane, Olivija Kuk ne skriva koliko smatra Emonda problematičnim likom.

"On je potpuno emocionalno slomljen", izjavila je glumica, priznajući da je scena bila neobična i za nju i za kolegu. Kuk smatra da je između likova već dugo prisutna svojevrsna Edipova napetost, iako toga sama Alisent nije svjesna.

"Scena je šokantna, ali i vrlo opasna jer je Emond izrazito opasna osoba", istakla je.

Dodaje kako Alisent dobro zna da bi i najmanji znak odbijanja mogao da izazove Emondovu reakciju.

"Svjesna je da bi jedan pogrešan izraz lica ili osjećaj odbacivanja mogli da imaju kobne posljedice. Zato vrlo oprezno bira svaku riječ i svaki pokret. Ipak, mislim da je u tom trenutku potpuno zatečena", rekla je glumica.

Mičel ističe da je upravo snažna povezanost sa majkom jedan od glavnih motiva koji Emonda pokreću u njegovoj borbi za presto.

"Alisent je osoba koju je oduvijek bezuslovno volio i jedan od glavnih razloga zbog kojih toliko očajnički želi da pobijedi u ovom ratu", kaže glumac.

Posebno se prisjetio scene iz prve sezone, kada mladi Emond ostaje bez oka, a Alisent je jedina osoba koja ga tada brani.

"To je trenutak koji nikada neće zaboraviti. Zauvek je vezan za nju", zaključio je Mičel.

Nove epizode serije "Kuća zmaja" emituju se nedeljom na HBO-u.

Prisjetimo se prethodnih sezona: