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Šta donosi 4. epizoda treće sezone "Kuće zmaja": Kraljica Renira pred novim paklom, izdaja u porodici je početak

Šta donosi 4. epizoda treće sezone "Kuće zmaja": Kraljica Renira pred novim paklom, izdaja u porodici je početak

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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U trećoj epizodi serije 'Kuća zmaja', kraljica Renira Targarjen suočava se sa teškim izazovima i političkim intrigama koje će oblikovati njenu sudbinu.

Šta donosi 4. epizoda treće sezone "Kuće zmaja" Izvor: Youtube/printscreen/HBO Max

Kruna donosi težak teret, a kraljica Renira Targarjen se u to uvjerila u trećoj epizodi treće sezone serije "Kuća zmaja", a sa tom realnošću nastaviće da se bori i u četvrtoj epizodi.

Kao da otkriće da je kraljevska riznica prazna, svađe sa lordom Korlisom Velarionom i bavljenje zamornim stvarima poput svijeća nisu sami po sebi dovoljno loši, Renira se na kraju treće epizode suočava sa još jednom dilemom.

Nakon saznanja da je Deron Targarjen u Kraljevoj Luci zapravo varalica, dobija informaciju da su lord Ormund Hajtauer i njegova vojska zauzeli Tamblton. To je drzak i moćan potez koji dokazuje da neki od "Zelenih" i dalje pružaju otpor njenoj vladavini.

Renira će morati da odgovori u narednoj epizodi, ali se ne nalazi u sjajnoj poziciji za to. Bez novca i sa lordom Ormundom koji drži narod Tambltona kao taoce, biće joj teško da uzvrati udarac a da sama ne pretrpi gubitke. Suvišno je reći da u četvrtoj epizodi treće sezone možemo očekivati još više političkih manevara.

Treća sezona serije Kuća zmaja prati isti raspored kao i prethodne sezone ovog spin-ofa, ali i sama Igra prestola. Svake nedjelje izlazi jedna nova epizoda, a te epizode se emituju na HBO-u nedjeljom u 21 sat po istočnoameričkom vremenu (ET). Ovakav tempo nastaviće se sve do finala treće sezone, koje će uzdrmati kraljevstvo u nedjelju, 9. avgusta.

(Mondo.rs)

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Kuća zmaja serije

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