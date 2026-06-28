Premijeru treće sezone hit serije "Kuća zmaja" u prva tri dana od emitovanja pogledalo je nevjerovatnih 21,5 miliona gledalaca širom svijeta.

Izvor: YouTube/HBO Max/screenshot

Iako je riječ o ogromnoj brojki o kojoj mnogi projekti mogu samo da sanjaju, zvanični podaci kompanije "Warner Bros. Discovery" ipak pokazuju da je došlo do pada interesovanja za treću sezonu "Kuće zmaja".

Kako prenose svjetski mediji, zabilježen je pad u odnosu na prethodni povratak serije na male ekrane.

Kombinovani podaci kompanije, koji obuhvataju Nielsenovo mjerenje gledanosti HBO kanala i broj pregleda na striming platformi HBO Max, pokazuju da je to oko osam odsto manje u odnosu na premijeru druge sezone serije iz 2024. godine. Tada je prva epizoda za tri dana privukla 23,4 miliona gledalaca, piše Variety.

Vidi opis Prije dvije godine oborili rekord: Prvu epizodu ove serije gledalo 21,5 miliona ljudi Kuća zmaja "Kuća zmaja" novi trejler Kuća zmaja sledeće epizode Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/House of dragon Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Youtube / Max Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: YouTube/House of dragon Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: YouTube/House of dragon Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YouTube/House of dragon Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: YouTube/HBO Max Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: YouTube/HBOMax Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: YouTube/HBO Max Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: YouTube/HBO Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: YouTube/HBO Max Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: YouTube/Game of thrones Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: YouTube/House of dragon Br. slika: 12 12 / 12 AD

Ipak, čelnici produkcije i striming giganta nemaju razloga za paniku, niti to znači da je publika digla ruke od ove priče. Iz kompanije su odmah ponudili sasvim logično opravdanje i napomenuli da se treća sezona "Kuće zmaja" emituje u vrijeme održavanja Svjetskog prvenstva u fudbalu, što je sasvim sigurno odvuklo milione muških gledalaca ispred televizora i uticalo na manju gledanost prve epizode.

(Mondo.rs)