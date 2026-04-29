Zvijezda serije "Kuća zmaja" ima rak: Glumca hitno prebacili u bolnicu, 8 mjeseci krio dijagnozu

Glumac Sajmon Rasel Bil podijelio je vijest o dijagnozi raka debelog crijeva, kao i hitnoj hospitalizaciji i odluci koja se tiče njegove karijere.

Izvor: YouTube/Oracle

Zvijezda serije "Kuća zmaja" (House of the Dragon), ser Sajmon Rasel Bil, podijelio je tužnu vijest da mu je dijagnostikovan rak debelog crijeva.

Glumac se tajno bori sa ovom bolešću već osam mjeseci, nakon što je u septembru prošle godine objavljeno da se povlači iz predstave "Tit Andronik" u pozorištu Hampsted.

Televizijska zvijezda, koja tumači lik ser Sajmona Stronga u "House of dragon", poznata je po velikim ulogama u ostvarenjima "Moja nedjelja sa Merilin" (My Week with Marilyn), "Meri, kraljica Škota" i "Staljinova smrt". Ser Sajmon je prošle godine napustio rad na predstavi zbog "lošeg zdravstvenog stanja", što mu je veoma teško palo.

Sada je otkriveno da je glumac hitno prebačen u bolnicu odmah nakon što je završio snimanje za spin-of serije "Igra prestola" , a ubrzo potom mu je uspostavljena dijagnoza.

Tokom jednog događaja u Londonu ove nedjelje, Sajmon je objasnio da je došlo vrijeme da vijest podijeli sa obožavaocima:

"Odlučio sam da svima kažem... Odradio sam sezonu "Tita Andronika" u Stratfordu, zatim "Kuću zmaja", a onda su morali da me odvezu u bolnicu gdje su otkrili da imam rak debelog crijeva", izjavio je on.

"Posljednjih osam mjeseci je bilo, pa, zapravo malo komplikovano. Očigledno je dosadno, ali je takođe nezgodno povlačiti se iz projekata, što nikada ranije nisam radio", nastavio je Sajmon, prenosi "The Sun".

Povratak poslu uprkos bolesti

Uprkos zdravstvenim problemima, glumac je odlučan da se vrati radu, pa je otkrio da je već prihvatio angažman kao narator u lutkarskoj verziji Šekspirovog djela "Venera i Adon" (Venus and Adonis), koja će tokom ljeta gostovati širom Velike Britanije.

"Trenutno sam u onoj čudnoj fazi razmišljanja – smijem li da rizikujem? Odlučio sam da rizikujem, počinjem ponovo sljedeće nedjelje", poručio je Bil.

Nakon što se povukao iz predstave na Vest Endu, zamijenio ga je Džon Hodžkinson. Kraljevska Šekspirova kompanija (RSC) tada je u saopštenju navela: "Svi smo veoma tužni što je Sajmon Rasel Bil morao da se povuče iz svoje uloge. Šaljemo mu najbolje želje za brz oporavak."

(Kurir, MONDO)