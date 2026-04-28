Objavljeni trejler i datum premijere 3. sezone "House of the Dragon": Stiže prava poslastica za fanove hit serije

Fanovi će se obradovati viješću da stiže nastavak njihove omiljene serije "Kuća zmaja" u vidu 3. sezone.

Izvor: Youtube printscreen / HBO MAX

"Sada imaš moć kakvu nijedan muškarac nikada nije imao", tako tvrdi Demons Targarijen o svojoj sestričini Reniri, u trejleru koji je objavljen za treću sezonu HBO-ove serije "House of the Dragon".

Treća sezona nastavlja se tamo gdje je druga stala – uz sveopšti rat u okviru "Plesa zmajeva" i Bitke kod Gleta. Pogledajte cijeli trejler iznad, dok se Targerijeni, Hajtaueri i drugi sukobljavaju, a odnosi nastavljaju da pucaju u ovom HBO-ovom epskom ostvarenju.

Serija od osam epizoda premijerno stiže 21. juna na HBO-u i ostaje jedan od glavnih aduta mreže, dok striming platforma nastavlja širenje širom svijeta. Od kada je druga sezona počela da se prikazuje, još jedan spin-of iz univerzuma Džordža R. R. Martina, "A Knight of the Seven Kingdoms", takođe je lansiran uz jaku gledanost i dobre kritike.

Pogledajte kadrove iz "Viteza sedam kraljevstava":

U seriji "House of the Dragon" igraju Met Smit, Ema D’Arsi, Olivija Kuk, Stiv Tusen, Ris Ajfens, Fabijen Frankel, Juan Mičel, Tom Glin-Karni, Sonoja Mizuno, Hari Kolet, Betani Antonija, Fibi Kembel, Fija Saban, Džeferson Hol, Metju Nidam, Džejms Norton, Tom Benet, Kiran Bju, Kurt Egijavan, Fredi Foks, Klinton Liberti, Gejl Rankin, Abubakar Salim, Tom Kalen, Tomi Flanagan, Den Fogler, Džoplin Sibtain i Beri Sloun.

Treća sezona zasnovana je na Martinovoj knjizi "Fire & Blood", piše Deadline.