Moto Fest Banjaluka 2026: Dva dana rokenrola, slobode i adrenalina na Kastelu

Banjaluka će krajem maja ponovo biti domaćin jednog od najvećih muzičko-moto događaja u regionu, jer će deveto izdanje Moto Festa Banjaluka biti održano 29. i 30. maja na tvrđavi Kastel.

Ovogodišnji festival održava se pod sloganom "Feel the freedom", koji, kako navode organizatori, simbolizuje slobodu, strast prema motorima, muzici i životu bez ograničenja.

Publiku i ove godine očekuje bogat muzički program, a festival će u petak, 29. maja, otvoriti Zoster, Psihomodo Pop i Jelusick.

Završno festivalsko veče, u subotu, 30. maja, rezervisano je za nastupe Parnog Valjka, Ramba Amadeusa i grupe Familija.

Tokom prethodnih godina Moto Fest Banjaluka prerastao je u jedan od najznačajnijih moto-muzičkih događaja u regionu, okupljajući hiljade posjetilaca i bajkere iz brojnih zemalja.

Osim večernjih koncerata, organizatori su pripremili i bogat dnevni program. Moto sajam okupiće poznate svjetske brendove poput Harley-Davidsona, Honde, Piaggia, Moto Guzzija, Gilere, Benellija, Polarisa i CF Moto.

U Bike Corneru na Kastelu biće organizovane dnevne svirke bendova Stringsi, Gen 678, Estera i Jahači magle, dok će Stunt arena ponuditi atraktivne egzibicije vrhunskih stuntera.

Poseban događaj planiran je za subotu, 30. maja u 17 časova, kada će ulicama Banjaluke proći moto-defile sa više od 5.000 učesnika.

Istog dana u jutarnjim časovima biće održan i Dječiji moto fest sa nastupima izvođača Dora the Exploder, Ostaci, Fuzzi i Arterija.

Moto Fest i ove godine ima humanitarni karakter, pa će svi posjetioci moći učestvovati u humanitarnoj tomboli, a prikupljena sredstva biće usmjerena za pomoć Ognjenu Miljeviću (21), koji se suočava sa rijetkim OPHN1 sindromom i teškom epilepsijom.

Ulaznice za večernji muzički program dostupne su putem prodajnog sistema Gigstix, na Trgu Krajine, kao i u Kafe baru Košnica i Hey Joe. Cijena dnevne ulaznice iznosi 20 KM.

Ulaz na festival ostaje besplatan za sve bajkere, dok se ulaznice odnose na posjetioce koji žele prisustvovati večernjim koncertima.

Moto Fest Banjaluka i ove godine potvrđuje da kraj maja u gradu na Vrbasu znači vrhunsku muziku, miris benzina i prepoznatljivu festivalsku atmosferu.