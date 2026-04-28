Moto Fest Banjaluka 2026: Dva dana rokenrola, slobode i adrenalina na Kastelu

Banjaluka će krajem maja ponovo biti domaćin jednog od najvećih muzičko-moto događaja u regionu, jer će deveto izdanje Moto Festa Banjaluka biti održano 29. i 30. maja na tvrđavi Kastel.
Ovogodišnji festival održava se pod sloganom "Feel the freedom", koji, kako navode organizatori, simbolizuje slobodu, strast prema motorima, muzici i životu bez ograničenja.
Publiku i ove godine očekuje bogat muzički program, a festival će u petak, 29. maja, otvoriti Zoster, Psihomodo Pop i Jelusick.
Završno festivalsko veče, u subotu, 30. maja, rezervisano je za nastupe Parnog Valjka, Ramba Amadeusa i grupe Familija.
Tokom prethodnih godina Moto Fest Banjaluka prerastao je u jedan od najznačajnijih moto-muzičkih događaja u regionu, okupljajući hiljade posjetilaca i bajkere iz brojnih zemalja.Izvor: Selver Skorup/Promo
Osim večernjih koncerata, organizatori su pripremili i bogat dnevni program. Moto sajam okupiće poznate svjetske brendove poput Harley-Davidsona, Honde, Piaggia, Moto Guzzija, Gilere, Benellija, Polarisa i CF Moto.
U Bike Corneru na Kastelu biće organizovane dnevne svirke bendova Stringsi, Gen 678, Estera i Jahači magle, dok će Stunt arena ponuditi atraktivne egzibicije vrhunskih stuntera.
Poseban događaj planiran je za subotu, 30. maja u 17 časova, kada će ulicama Banjaluke proći moto-defile sa više od 5.000 učesnika.
Istog dana u jutarnjim časovima biće održan i Dječiji moto fest sa nastupima izvođača Dora the Exploder, Ostaci, Fuzzi i Arterija.
Moto Fest i ove godine ima humanitarni karakter, pa će svi posjetioci moći učestvovati u humanitarnoj tomboli, a prikupljena sredstva biće usmjerena za pomoć Ognjenu Miljeviću (21), koji se suočava sa rijetkim OPHN1 sindromom i teškom epilepsijom.
Ulaznice za večernji muzički program dostupne su putem prodajnog sistema Gigstix, na Trgu Krajine, kao i u Kafe baru Košnica i Hey Joe. Cijena dnevne ulaznice iznosi 20 KM.
Ulaz na festival ostaje besplatan za sve bajkere, dok se ulaznice odnose na posjetioce koji žele prisustvovati večernjim koncertima.
Moto Fest Banjaluka i ove godine potvrđuje da kraj maja u gradu na Vrbasu znači vrhunsku muziku, miris benzina i prepoznatljivu festivalsku atmosferu.