Moto Fest Banjaluka 2026: Dva dana vrhunskog rokenrola na tvrđavi Kastel

Banjaluka se sprema za još jedno veliko muzičko-moto slavlje!

Izvor: Moto Fest

Deveto izdanje Moto Festa Banjaluka održaće se 29. i 30. maja na dobro poznatoj i atraktivnoj lokaciji – tvrđavi Kastel, a publiku očekuju dva dana snažnog rokenrola, energije i atmosfere po kojoj je ovaj festival postao prepoznatljiv širom regiona.

Ovogodišnje izdanje održava se pod sloganom „Feel the freedom“, koji savršeno oslikava duh Moto Festa – slobodu, strast prema motorima, muzici i životu bez kočnica.

Organizatori su za ovu godinu pripremili lineup koji spaja različite generacije i muzičke stilove, ali sa jednim zajedničkim ciljem – vrhunskim koncertnim iskustvom.

U petak, 29. maja, publiku očekuju nastupi bendova: Zoster, Psihomodo Pop i Jelusick – kombinacija modernog hard rocka, prepoznatljivog mostarskog groovea i legendarne pank-rok energije garantuje eksplozivan početak festivala.

Subota, 30. maja, donosi još jaču završnicu uz: Parni Valjak, Ramba Amadeusa i Familiju – veče u znaku bezvremenskih hitova, emocija, satire i jedinstvene koncertne atmosfere.

Moto Fest Banjaluka je tokom prethodnih osam izdanja izrastao u jedan od najznačajnijih muzičkih - moto događaja u regionu, okupljajući hiljade posjetilaca, bajkere iz više zemalja i ljubitelje dobre muzike, stvarajući jedinstvenu kombinaciju festivala, druženja i urbanog spektakla u srcu grada.

I ove godine posjetioce, osim koncerata, očekuje bogat prateći program, moto sajam, moto defile, dnevna druženja i večernji koncertni spektakli unutar zidina Kastela, koji Moto Festu daju poseban šarm i identitet.

Moto Fest Banjaluka 2026. još jednom potvrđuje da kraj maja u gradu na Vrbasu znači samo jedno – vrhunska muzika, miris benzina, sloboda i nezaboravna energija pod otvorenim nebom.

(Mondo)