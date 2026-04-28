Ivana Peters napustila Tap 011 poslije 32 godine: Bend zaposlio drugu Ivanu

Ivana Peters je dio Tap 011 još od 1994. godine i njen glas je obilježio brojne hitove. Razlog odlaska još nije poznat.

Poznata pjevačica Ivana Peters od prije nekoliko dana više nije dio popularne grupe Tap 011. Iako još uvijek nema zvaničnog objašnjenja da li je riječ o trajnom razlazu ili privremenoj pauzi, jedno je sigurno - bend već uveliko nastupa u novom sastavu.

Prema objavama na društvenim mrežama, uz Gocu Tržan sada pjeva Ivana Vladović, koja je preuzela mjesto Ivane Peters.

Ovim povodom oglasila se i sama grupa kroz zvanično saopštenje, potvrdivši dolazak nove članice.

"Legendarni Tap 011 donosi veče hitova koje znaš napamet, ali u novoj energiji! Ove godine dolaze sa novom Ivanom", navodi se u saopštenju benda.

Prisjetimo se Ivane u grupi:

Burne reakcije fanova

Ova iznenadna promjena izazvala je pravi potres na društvenim mrežama, a vjerna publika ne krije svoje razočaranje. Mnogi ističu da je upravo njen moćan glas obilježio najveće hitove na domaćoj sceni i oblikovao identitet grupe.

Komentari nezadovoljnih obožavalaca samo se nižu: "Ništa bez stare Ivane", "Bez nje to više nije isti bend" - samo su neki od komentara koji su preplavili internet.

Podsjetimo, Ivana Peters je bila jedan od stubova benda još od davne 1994. godine, postavši sa Gocom Tržan dio jedne od najpopularnijih balkanskih pop grupa. Njihovi legendarni hitovi, poput "Zbog tebe (Gaće)", "Okreni 95", "Reka" i "Bunda", i danas se slušaju sa istim žarom.

Ovo nije prvi put da Ivana napušta bend – to je učinila i 1999. godine kada se posvetila "Negativu" i solo karijeri, ali se grupa u starom sastavu trijumfalno vratila na scenu 2021. godine i ponovo započela sa koncertima.

Za sada ostaje misterija šta je dovelo do ovog neočekivanog obrta, niti da li postoji šansa da se Petersova ponovo vrati. Dok se čeka njeno zvanično objašnjenje, publika će budnim okom pratiti novi sastav Tap 011 i proceniti da li bend sa "novom Ivanom" može da zadrži stari, prepoznatljivi sjaj.

"Bilo je mnogo sujete"

Podsetimo, Milan Bojanić, Đorđe Pajović-Đole, Petar Stupar-Pera, Ivana Peters i Goca Tržan prisjetili su se pred našim kamerama svojih početaka.

"Bilo je mnogo sujete i kod nas, ali odrasli smo. Bili smo jako mladi i jako sujetni. Svađali smo se kada je bilo vrijeme i time smo to prevazišli. Uvijek je bilo napeto, ali publika to nije mogla da osjeti nikada. Ja se nisam svađala, samo sam bila previše intenzivna, mislim da sam bila nepodnošljiva. Shvatala sam stvari malo ozbiljnije, sve sam shvatala lično i ego mi je bio ogroman u tom periodu - rekla je iskreno Goca.

