Završena 2. sezona "Kuće zmaja", gledaoci ljuti: "Čekaj, to je to? Sad ćemo godinama da čekamo"

Upravo je završena posljednja epozoda 2. sezone serije "House of Dragon", a fanovi su imali šta da kažu.

Finale druge sezone HBO-ove serije "Kuća zmaja" izazvalo je negativne reakcije dijela obožavaoca, baš kao i finale serije "Igra prestola", čiji je ova serija produžetak.

U finalu druge sezone "Kuće zmaja" najavljena je "velika bitka za kontrolu nad Vesterosom, rat koji bi se mogao voditi na više frontova, s masivnim vojskama, visokim ulozima i mnoštvom zmajeva koji bljuju vatru, ali, da biste to vidjeli, moraćete čekati nekoliko godina, do izlaska treće sezone, jer se nedjeljno finale završilo prije nego što se činilo da bi akcija mogla da krene", piše The Hollywood Reporter.

"Krenite već jednom u rat"

Neki fanovi finale su opisali kao "već viđeno". Kako pišu, "finale prve sezone završilo se u stilu: 'u redu, počinje rat', a tako se završilo i finale druge sezone". "Finale 'Zmajeve kuće' me je stvarno razbjesnelo... Šta je sa smrtima važnih likova? Obrtima? Iznenađenjima? Dosta mi je više priprema za rat. KRENITE VEĆ JEDNOM U RAT", komentarisao je jedan korisnik X-a.

Iako je četvrta epizoda ove sezone fanovima donijela "dobro prihvaćenu akcionu sekvencu borbe zmajeva, a tu i tamo se pojavio i neki drugi napeti akcioni trenutak, Rajnira (Ema D' Arsi) i Alisent Hajtauer (Olivia Kuk) ove sezone su se većinu vremena motale po svojim dvorcima i prisustvovale kratkim sastancima vijeća, dok su miljenika fanova Dejmona (Met Smit) preselili u Harenhal kako bi se takođe motao po dvorcu i prisustvovao sastancima - a tu su i snovi i predosjećaji".

"Na kraju se ništa ne dogodi"

To je fanove posebno zbunilo, jer se to obično radi s "istrošenim likovima u petoj sezoni kada moraš da popuniš dvadeset epizoda", a ne s "veoma popularnim likom u drugoj sezoni koja ima osam epizoda".

"Imam pomiješana osjećanja u vezi finala 'Zmajeve kuće'. S jedne strane, to mi je jedna od omiljenih epizoda do sada - s druge strane, tokom sezone je toliko rasla napetost da mi ne leži odluka da se ništa od toga ne prikaže prije pauze od više od dvije godine", mišljenje je jednog komentatora na X-u. Drugi fan pak smatra da je "Kuća zmaja" serija u kojoj se sve uvijek skoro dogodi, ali, na kraju zapravo ne dogodi". "Radnja cijele druge sezone stane u tri epizode, ništa više i ništa manje. A ovo finale je najgore finale koje sam vidio", dodao je nezadovoljni gledalac.

Nekima se nije svidjelo što druga sezona traje kraće od prve. Glavni producent serije Rajan Kondal, prethodno je utvrdio da je sezona kraća kako bi imala "dobar početak i dobar kraj", ali scenaristikinja i producentkinja Sara Hes kaže, da kraća sezona "nije naš odabir". HBO je tvrdio da je ta promjena proizašla iz same priče, i da nije rezultat velikog rezanja troškova, što se događalo usljed promjene vođstva pri Warner Bros Discover-u.

Nije sve tako crno

Neke odluke fanovima su se i pored svega veoma svidjele, tvrdi The Hollywood Reporter, navodeći napeto suočavanje Rejnire i Alisent, Dejmonovu proročansku viziju koja sadrži i kratki prikaz Denaris Targerijan iz prve serije, dolazak Abigejl Torn u ulozi Šarako Lohar, kao i muziku kompozitora Ramina Đavadija.

Pogledajte neke od najupečatljivijih scena iz serije u galeriji ispod:

