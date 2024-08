Objavljen trejler za 2. sezonu "The Last of Us": Serija koja je "razbila kletvu" adaptacija video igara

Nakon devet epizoda u prvoj sezoni, serija zasnovana na istoimenoj igrici, dobija nastavak.

Prošlo je nešto više od godinu dana od kako je serija "The Last of us" postala globalni hit, kada je premijerno prikazana 15. januara 2023. Reč je o adaptaciji jedne od najboljih gejming priča za širu publiku, sa Pedrom Paskalom (Džole) i Belom Remzoi (Eli) u glavnim ulogama, koja je postigla vrtoglavi uspeh.

Najavljena druga sezona

Prvi kadrovi druge sezone "The Last of Us" upavo su objavljeni od strane HBO-a. Tizer je pušten malo pre finala 2.sezone takođe veoma popularne "House of Dragon". U kadrovima, u kojima se najavljuju nastavci i i drugih serija poput: "The white lotus 3", "The Game of Thrones spinoff: A Knight of the Seven Kingdoms", možemo videti dobro poznate likove Pedra i Bele i u novoj sezoni.

Noviteti u 2. sezoni "The Last of Us"

Na trejleru se pojavljuju novi likovi, uključujući Džefrija Rajta kao Izaka i Ketrin O Hare u misterioznoj ulozi. Očekuje se da će nastavak serije obuhvatiti dešavanja iz druge istoimene igre, koja se bave posljedicama Džoelovih postupaka iz prve. "The Last of Us" druga sezona trebalo bi da izađe 2025. godine, ali, tačan datum još nije objavljen.

Koliko epizoda će biti imati nova sezona?

Tvorci serije, Kreg Mejzin i Nil Trakman, izjavili su za Deadline da će 2. sezona biti kraća od prve, sa sedam epizoda. Takođe, planirano je da se nastavi i na 3. sezonu, jer je materijal opsežniji od onog za prvu. Kreatori shvataju da bi fanovi mogli biti zabrinuti zbog kraće druge sezone, ali su tu zabrinutost odagnali riječima da žele da se svaka epozoda "oseća kao sopstveni blokbaster", kao i da će jedna od epizoda u novoj sezoni biti znatno duža od ostalih.

Radnja serije

Serija počinje imaginarnom TV emisijom iz 1968. godine, u kojoj je na fenomenalan način napravljen uvod u post-apokaliptični svijet, odnosno u pad čovječanstva izazvan pandemijom Kordiceps gljive koja zaražene ljude pretvara u zombije. U pitanju je adaptacija "The Last of Us" igre, odnosno jedne od najboljih priča među gejming naslovima.

Pogledajte neke od scena iz 1. sezone serije:

