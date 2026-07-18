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Triler o serijskom ubici stiže na Netfliks: "Šaptač" utjeruje jezu u kosti (Video)

Triler o serijskom ubici stiže na Netfliks: "Šaptač" utjeruje jezu u kosti (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Netflix uskoro donosi novi triler "The Whisper Man", ekranizaciju istoimenog romana Aleksa Norta, a glavne uloge u ovom filmu će tumačiti Robert de Niro, Mišel Monahan i Adam Skot.

Serija Šaptač uskoro na Netflixu Izvor: Netflix

Priča spaja istragu misterioznih zločina sa emotivnom dramom o ocu i sinu koji pokušavaju da poprave narušeni odnos.

U središtu radnje nalazi se Tom, otac čiji život se mijenja nakon što njegov sin Džejk nestane. Dječaka otima serijski ubica poznat kao Šaptač, kriminalac kojeg je prije više od 10 godina priveo pravdi Tomov otac Pit, nekadašnji policijski detektiv.

Slučaj dobija neočekivani obrt - čovjek za kog svi vjeruju da je odgovoran za stravične zločine, godinama se nalazi iza rešetaka. Dok se nova otmica događa, postavlja se pitanje ko zapravo stoji iza svega. Pit kreće u potragu za odgovorima, a u istrazi mu pomaže detektivka Amanda Bek.

Robert de Niro preuzeo je ulogu bivšeg policajca koji se suočava ne samo sa opasnim slučajem, već i sa sopstvenim greškama iz prošlosti. Reditelj Džejms Eškroft istakao je da je upravo ta unutrašnja borba ono što njegov lik čini zanimljivim.

Ulogu Toma tumači Adam Skot, koji, prema riječima reditelja, donosi posebnu kombinaciju ranjivosti i odlučnosti dok njegov lik pokušava da spase dete i suoči se sa komplikovanim odnosom sa ocem.

Izvor: Netflix

"The Whisper Man" stiže na Netflix 28. avgusta.

Pogledajte trejler:

The Whisper man
Izvor: Netflix

(Mondo.rs)

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serije netflix

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