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Stigla 7. epizoda treće sezone "Kuće zmaja": Prve reakcije preplavile mreže, gledaoci poručuju "držite se čvrsto"

Stigla 7. epizoda treće sezone "Kuće zmaja": Prve reakcije preplavile mreže, gledaoci poručuju "držite se čvrsto"

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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PAŽNJA! Tekst sadrži spojlere. Treća sezona "Kuće zmaja" donosi uzbudljive trenutke u 7. epizodi. Otkrijte šta su gledaoci poručili nakon emitovanja.

Stigla je 7 epizoda treće sezone Kuće zmaja Izvor: Youtube / HBO

Hit serija "Kuća zmaja" vratila se sinoć na HBO i HBO Maks sa pretposljednjom epizodom treće sezone. Spinof "Igre prestola" ima znatno, znatno bolji prolaz ove sezone u odnosu na prošlu i, kako strani mediji preporučuju pred gledanje nove epizode: Držite se čvrsto!

Šta nas očekuje u 7. epizodi?

Pogledajte reakcije jednog od gledaoca:

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Snage Renire i "Crnog tima" su u usponu, a sve dok stvari nisu krenule po zlu u Kraljevoj Luki, lord Ormund i snage "Zelenog tima" i Hajtauera bili su u defanzivi. Ejmond je nestao, a njegov zmaj Vagar je ko zna gde. Egon je "bogalj" i skriva se. Uprkos velikim gubicima za stvar Renire i Dejmona, uključujući i mladog Džekerisa, oni su očigledno u naletu. Ali u pričama Džordža R. R. Martina ništa nije onako kako izgleda.

Treća sezona za sada ima najvišu ocjenu na sajtu Rotten Tomatoes u odnosu na sve dosadašnje sezone ove fantastične serije, sa 91% pozitivnih recenzija. Gledanost je opala, ali bi velike borbe sa zastrašujućim zmajevima koji bljuju vatru lako mogle da vrate publiku, posebno jer je ovo zaista bio korak u dobrom smjeru u poređenju sa 2. sezonom, piše Forbes.

Pogledajte još kadrova iz ove epizode:

Šta se dogodilo u 6. epizodi "Kuće zmaja"?

Najvažniji događaj u epizodi, i svakako onaj o kom su fanovi najviše pričali, bila je sramna smrt tajnog djeteta ser Kristona Kola, jednog od najomraženijih ljudi u cijelom univerzumu "Igre prestola". Međutim, ono što fanov smatraju najzanimljivijim u vezi sa ovom smrću jeste to kako su počeli da posmatramo ser Kristona - ne očima Renire ili Alisent, već kroz oči njegovog prijatelja Gvejna, čovjeka koga poštujemo i kome se divimo kao zaista plemenitom i dobrom.

To možda nije promenilo ono ko je ser Kriston bio, niti naše opšte mišljenje o njemu, ali mnogi smatraju da je njegovu smrt nekako učinilo tragičnijom - kakav je čovjek ser Kriston mogao da postane da tako mlad nije ubačen među spletke targarjenske kraljevske porodice, prelijepih mladih princeza i svega ostalog?

Naravno, u ovoj epizodi se dogodilo još mnogo toga, uključujući hvatanje Korlisa, povratak Tajlanda Lanistera i tekuće sukobe u Kraljevoj Luki, gdje Renira nastavlja da pokazuje koliko je zaista loš vođa, dok je prevejano spletkarenje lorda Ormunda izbacuje iz ravnoteže na svakom koraku, piše Forbes.

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Tagovi

Kuća zmaja serija serije

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