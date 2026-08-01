Šta gledamo u avgustu na HBO Max-u? Od napete trilogije, do horora zbog kog nećete oka sklopiti

Pred nama je mjesec ispunjen dugo iščekivanim premijerama, napetim dramskim serijama i blokbasterima koji će obilježiti kraj ljeta, pogledajte šta sve stiže na HBO Max

Izvor: YouTube/HBOMax

Avgust na HBO Max platformu donosi bogat i raznovrstan sadržaj u kom će uživati sve generacije - od regionalnih bisera do svjetskih serijskih i filmskih hitova.

Ljubitelje domaće i regionalne kinematografije očekuju sjajna ostvarenja. Dok će najmlađi uživati u avanturističkom filmu "Drugi dnevnik Pauline P.", odraslima stiže napeta drama "Smrt djevojčice sa šibicama".

Među najiščekivanijim svjetskim naslovima izdvaja se nova DC Studios serija "Fenjeri", kao i povratak omiljenog voditelja u novoj sezoni HBO Original serijala "Putešestvija Konan O'Brajana". Za one koji planiraju ljetnje filmske maratone, stiže drugi dio epske priče "28 godina kasnije: Hram kostiju", kao i cjelokupna kultna trilogija "Lavirint".

Fenjeri (Lanterns S1)

Fenjeri trailer Izvor: YouTube/HBOMax

Premijera: 17. avgust

Prva sezona serije od osam epizoda prati novog regruta Džona Stjuarta i legendu Zelenih fenjera, Hala Džordana, dvojicu međugalaktičkih policajaca uvučenih u mračnu misteriju sa Zemlje dok istražuju ubistvo u srcu Amerike.

Putešestvija Konan O'Brajana (Conan O'Brien Must Go S3)

Premijera: 22 avgust

Conan O'Brien Must Go Season 2 Official Trailer Izvor: YouTube/HBO Max

U ovoj urnebesno duhovitoj putopisnoj seriji, Konan O'Brajen u trećoj sezoni upoznaje lokalne kulture i sreće se s obožavaocima koje je upoznao u svom podkastu. Nakon mnogo godina razgovora sa slušaocima iz cijelog sveta u svom podkastu "Konan O'Brajenu treba prijatelj", voditelj i dobitnik nagrade Emi, Konan O'Brajen, kreće na veliko putovanje kako bi se lično upoznao s nekima od svojih najvjernijih obožavalaca. Putujući na različite destinacije širom svijeta, O'Brajen iznenađuje svoje najupečatljivije obožavaoce, a usput upoznaje lokalnu kulturu, gastronomiju i znamenitosti.

28 godina kasnije 2. dio: Hram kostiju (28 Years Later: The Bone Temple)

Premijera: 7 avgust

28 YEARS LATER: THE BONE TEMPLE Official Trailer Izvor: YouTube/Sony Pictures Entertainment

Nadovezujući se na svijet koji su stvorili Deni Bojl i Aleks Garland u horor filmu "28 godina kasnije", ali ga istovremeno izvrćući naglavačke, Nija DaKosta režira film "28 godina kasnije: Hram kostiju". U nastavku ove epske priče, dr Kelson, u čijoj se ulozi nalazi Ralf Fajns, se nalazi u šokantnoj novoj vezi, sa posljedicama koje bi mogle da promijene svijet kakav poznaje, dok se susret Spajka, kog igra Alfi Vilijams, sa Džekom O'Konelom, u ulozi Džimija Kristala, pretvara u noćnu moru iz koje ne može da pobjegne. U svijetu Hrama kostiju, zaraženi više nisu najveća prijetnja opstanku – neljudskost preživjelih može biti još čudnija i strašnija.

Lavirint: Nemoguće bjekstvo | Lavirint: Bijeg kroz zgarište | Lavirint: Lijek smrti (Maze Runner)

Premijera: 1. avgust

Maze Runner Official Trailer Izvor: Youtube/20thCenturyStudios

U ovoj trilogiji, mladi Tomas je zarobljen u ogromnom, smrtonosnom lavirintu sa grupom dječaka. Sklapajući djeliće svoje prošlosti pomoću tragova koje nalazi u lavirintu, Tomas se nada da će otkriti njegovu pravu namjenu i način da iz njega pobjegne.

U drugom poglavlju iz 2015. godine Tomas, Tereza i ostali Glejderi traže tragove moćne organizacije WICKED na Zgarištu, izolovanom predjelu prepunom opasnih prepreka.

U trećem nastavku, koji je premijerno prikazan 2018. godine, mladi heroj Tomas predvodi grupu odbjeglih Ledinaša u opasnu misiju kako bi pronašli lijek za virus zvani Baklja, koji ljude pretvara u podivljale zombije.

Anatomija zla (A Monster Uncovered)

Premijera: 7. avgust

Izvor: HBO

U Južnoafričkoj Republici, bračnom paru danskih novinara Hele Maj i Jornu Stjerneklaru obraća se 63-godišnji trgovac oružjem Piter Frederiksen, iznoseći im bizarnu priču. Međutim, kad Frederiksena uhapse, njih dvoje su angažovani da dublje istraže slučaj. Razotkrivaju višedecenijski međunarodni niz zločina praćen optužbama za ubistva, seksualna zlostavljanja i prisilno sakaćenje ženskih genitalija. Deceniju kasnije, Hele i Jorn osvrću se na slučaj koji ih je umalo slomio, kao i na život toliko izopačenog zločinca da samo sjećanje na njega i dalje izaziva strah kod onih koji su ga poznavali. Oslanjajući se na svjedočenja i igrane rekonstrukcije zapisa iz Frederiksenovih ličnih dnevnika, film istražuje um jednog ubice, istovremeno pokušavajući da njegovim žrtvama donese završetak priče.

Sabiranje (Addition)

Premijera: 6. avgust

Addition Izvor: Youtube / Rotten Tomatoes Indie

Grejs Lisa Vandenberg broji sve - slova u svom imenu, zrna maka na kolaču od pomorandže. Broji zato što brojevi drže svijet na okupu. Ali kada joj slučajan susret sa Šejmusom iz korijena promijeni život, Grejsin pažljivo uređen svijet počinje da se raspada. Ovo je priča o prihvatanju sebe i slavljenju onih stvari u životu koje se zaista računaju.

Rođenje/Ponovno rođenje (Birth/Rebirth)

Premijera: 28. avgust

Birth/rebirth Official Trailer Izvor: Independent Film Company Independent Film Company

U hororu iz 2023. godine, Rouz, koju igra Marin Ajerlend, patolog je koji više voli da radi s leševima nego da komunicira s ljudima. Opsjeda je ideja oživljavanja mrtvih. Sili, u čijoj se ulozi nalazi Džudi Rejes, medicinska je sestra na odjeljenju za porodilje, a život je posvetila svojoj živahnoj i brbljivoj šestogodišnjoj kćerki Lili (Ej-Džej Lister). Kad se jedne tragične noći Lila iznenada razboli i umre, sudbine ove dvije žene spoje se na dramatičan način. One kreću mračnim putem bez povratka, suočene sa pitanjem dokle su spremne da idu kako bi zaštitile ono što im je najdragocjenije.

Grozan ja 4

Premijera: 30. avgust

Despicable Me 4 Izvor: YouTube/Illumination

Omiljeni kriminalni genije i njegova vojska nerazumljivih, ali neodoljivo simpatičnih žutih miniona vraćaju se u četvrtom nastavku prepunom ludih avantura i porodičnih zavrzlama.

Drugi dnevnik Pauline P.

Premijera: 6. avgust

Drugi Dnevnik Pauline P. Trailer Izvor: Youtube/JučerHrvatska

Prošlo je mnogo od posljednjeg filma o Paulini P, a naša junakinja sada već ima jedanaest godina! Iako joj odrasli neprestano govore da je ovo „najljepši period u životu“, Paulini se to ne čini tako. U petom razredu suočiće se s profesorom Mirkovićem, strogim i neumoljivim nastavnikom geografije, kao i s Martom iz odjeljenja 5D, svojom prvom školskom nasilnicom. I kao da to nije dovoljno, uskoro će saznati da njena voljena baka Ljerka boluje od neobične i neizlječive bolesti. Boreći se s problemima koje život donosi, Paulina će ponovo posegnuti za svojim najjačim oružjem – šarmom i bujnom maštom – ali će naučiti i važnu lekciju: život nije samo pobjeđivanje.

Smrt djevojčice sa šibicama

Premijera: 13. avgust

Smrt devojčice sa šibicama trailer Izvor: YouTube/ Con Film Srbija

Fero, nedavno razvedeni patolog, vraća se na Rab, ostrvo svog djetinjstva, kako bi prisustvovao sahrani kćerke jednog prijatelja. Međutim, njegov prijatelj Mungos, načelnik policije, ubrzo ga uključuje u istragu ubistva Marilene, transrodne seksualne radnice. Dok tragaju za ubicom među poznanicima s ostrva, nad njima se nadvija sjenka teške greške iz mladosti. Krug osumnjičenih širi se zahvaljujući medicinskoj dokumentaciji osoba liječenih od gonoreje na ostrvu, a među njima se nalaze ugledni građani i prijatelji Fera i Mungosa. U međuvremenu, Fero ponovo uspostavlja kontakt sa Frankom, prijateljicom iz mladosti u koju je nekad bio zaljubljen. Franka je sad u neodređenoj vezi s poznatim piscem koji njeguje ostarjelu groficu na ostrvu, nadajući se da će naslijediti njenu vilu.

Ne idemo noćas psima (Don't Let's Go to the Dogs Tonight)

Premijera: 15. avgust

Pogledajte 03:00 Performans robota kompanije Agibot Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

Film prikazuje djetinjstvo osmogodišnje Bobo na porodičnoj farmi u Zimbabveu (nekadašnjoj Rodeziji) pred sam kraj rata za nezavisnost Zimbabvea 1980. godine. Odrastajući usred dugotrajnog sukoba, Bobo usvaja poglede obe strane. Rastrzana ljubavlju prema ljudima na suprotnim stranama, pokušava da razumije svoj život na gotovo magičan način. Kroz njen dječiji pogled svjedoci smo posljednjih dana Rodezije, neraskidive povezanosti njene porodice s Afrikom i dubokim ožiljcima koje rat ostavlja na preživjelima.

Obračun bandi: Oslo (Gang War: Oslo)

Premijera: 28. avgust

Izvor: HBO

Jedinstven uvid u okruženja koja su oblikovala Norvešku: ratove između ljudi koji su osamdesetih vladali ulicama, naslove koji su punili medije i živote koji su izgubljeni.

Teški udarci: Kamp za obuku Sijetl sihoksa (Hard Knocks: Training Camp with the Seattle Seahawks)

Premijera: 5. avgust

Hard Knocks: Training Camp with the Seattle Seahawks Official Trailer Izvor: YouTube/HBO Max

HBO Sports i NFL Films udružuju snage kako bi pružili ekskluzivan pogled na pripreme aktuelnog šampiona Superboula, ekipe Sijetl Sihoksa.

Božja čudovišta (Monsters of God)

Premijera: 7. avgust

Monsters of God Official Trailer Izvor: Youtube / HBO MAX

Petoepizodna dokumentarna serija koja uranja u svijet ilegalnog krijumčarenja gmizavaca.

Klara S2

Premijera: 7. avgust

Klara trailer Izvor: Youtube / HBO MAX

Izabel Kun, u ulozi Klare je prosječna žena u svojim četrdesetim. Nedavno je razvedena i svjesna da 'srećno do kraja života' nije svačija sudbina. Ona takođe ima otrovnu, sveznajuću majku, koju igra Ivona Bielska, odsutnog oca, plodnu mačku i tipične životne probleme. Ali usred svega toga, ona ima vjere. Gaji ideju da će joj se snovi ostvariti. Njeno srce godinama žudi za Adamom Voronovičem, u ulozi Alekse, inače advokatom koji ima jednu veliku manu - ženu. Ipak, srce želi ono što želi... Srećom, Klara može da se osloni na prijatelje - Vronku, u čijoj se ulozi nalazi Kataržina Varnke i Vojteka, kog igra Pjotr Adamčik – koji su, uprkos svojim kapricima, savršen tim za snalaženje u životnim izazovima i prihvatanje novih početaka.

Moj grijeh: London (My Fault: London)

Premijera: 20. avgust

My Fault: London Official Trailer Izvor: Youtube /Prime Video

Osamnaestogodišnja Noa se seli iz Amerike u London sa majkom koja se nedavno zaljubila u Vilijama, bogatog britanskog biznismena. Noa upoznaje Vilijamovog sina, "lošeg momka" Nika, i ubrzo otkriva da među njima postoji privlačnost kojoj ne mogu da odole. Dok Noa provodi ljeto prilagođavajući se svom novom životu, njena bolna prošlost je sustiže, baš u trenutku kada se prvi put zaljubljuje.

Politika im ne pristaje (Not Made for Politics)

Premijera: 21. avgust

Pogledajte 01:07 SRBIJA U TEMPERATURNOM ROLERKOSTERU: NAGLI PORAST TEMPERATURE OVE NEDELJE! Sredina meseca donosi PREOKRET - Oglasio se RHMZ o ekstremnoj hladnoći! Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

Tokom snimanja tri Bjeloruskinje koje se bore za slobodu svoje zemlje pod brutalnom diktaturom, rediteljka Volja Čajkovskaja i sama postaje jedna od protagonista svog dokumentarca. Svjatlana, Nadzeja i Maša, čiji su muževi politički zatvorenici, uče Volju da je prevazilaženje sopstvenog straha prvi korak u pobuni protiv patrijarhalne tiranije koja Bjelorusijom vlada već decenijama.

Daj sve od sebe (The Best You Can)

Premijera: 7. avgust

THE BEST YOU CAN Official Trailer Izvor: youtube/Sony Pics at Home

Kira Sedžvik u ulozi Sintije Rand, igra urologa iz Njujorka koja je udata za brilijantnog tužioca iz ere Votergejta, 25 godina starijeg od nje, Vorena Randa, u čijoj se ulozi nalazi Džad Hirš. Sintija gubi svoj pažljivo uređeni svijet kad on počne da zapada u demenciju. Sten Olsevski, kog igra Kevin Bejkon, oštar je, ali hronično neuspješan čuvar, bez jasnog pravca u životu, i jedini cilj mu je da se zbliži s otuđenom dvadesetogodišnjom kćerkom Sami (Britani O’Grejdi). Njihovi svjetovi se sudaraju kada Sten spriječi pokušaj pljačke u Sintijinoj otmenoj kući u Bruklinu. Slučajan susret brzo se razvija u neobično, ali duboko prijateljstvo. Vremenom taj odnos prelazi u neočekivanu romantičnu vezu, uzdrma im živote i primorava ih da preispitaju šta zaista žele i šta im možda nedostaje.

Hor iz Jorkšira (The Choral)

Premijera: 16. avgust

THE CHORAL Official Trailer Izvor: Youtube / Sony Pictures Classics

Dok rat bjesni 1916. na Zapadnom frontu, Horsko društvo u Ramsdenu u Jorkširu ostalo je bez većine svojih muškaraca, koji su regrutovani. Ambiciozni odbor društva, odlučan da nastavi rad, odlučuje da regrutuje lokalne mladiće da im popune redove. Moraju da angažuju i novog dirigenta, i uprkos sumnjama da on nešto krije, njihov najbolji izbor je izgleda dr Henri Gatri, kog igra Ralf Fajns, odlučan i beskompromisan povratnik poslije karijere u Njemačkoj. Kako regrutaciona pisma pristižu, cijela zajednica shvata da je najbolji odgovor na haos koji im razara živote da zajedno stvaraju muziku.

Hronologija vode (The Chronology of Water)

Premijera: 21. avgust

THE CHRONOLOGY OF WATER Official Trailer Izvor: Youtube/JoBloMovieNetwork

Glumica Kristen Stjuart debituje kao reditelj filmom Hronologija vode, adaptacijom autobiografskog bestselera Lidije Juknavič. Imodžen Puts tumači Lidiju, mladu ženu koja izlaz iz nasilnog doma pronalazi u takmičarskom plivanju tokom 1980-ih. Kad joj se sportski snovi sruše, ona doživljava ljubav, gubitak, zavisnost, seksualnost i sopstvene autodestruktivne impulse, dok kroz preobražujući čin pisanja otkriva svoj glas i put ka izlječenju.

Pljačka (The Pickup)

Premijera: 14. avgust

The Pickup Official Trailer Izvor: Youtube / Prime Video

Rutinska razmjena gotovine pretvara se u haotičan obrt kad se neprilagođeni vozači oklopnog vozila, Edi Marfi, u ulozi Rasela i Pit Dejvidson u ulozi Travisa, nađu u zasjedi nemilosrdnih kriminalaca koje predvodi lukava Zoi, u čijoj se ulozi nalazi Kiki Palmer. Kako haos eskalira, ovaj neobični dvojac mora da preživi opasnost, sukob ličnosti i jedan veoma loš dan koji se neprestano pogoršava.

Staza soli (The Salt Path)

Premijera: 9. avgust

THE SALT PATH Official Trailer Izvor: youtube/Transmission Films

Dirljiva priča puna nade, inspirisana istinitim događajima, o zreloj ljubavi koja se pokazuje jačom od životnih kriza. Film osvaja iskrenošću i jednostavnošću kojima pripoveda o najvažnijim životnim temama. To je priča koja podiže duh i podsjeća nas da se, čak i poslije najveće oluje, mir može pronaći ako idemo zajedno.

Bijelo ropstvo (The Sex Slave)

Premijera: 14. avgust

Izvor: HBO

Nevjerovatna priča o tome kako je muž majku petoro djece prodavao kao seksualnu robinju u sopstvenom domu – dok djeca spavaju na spratu.

Ništarija (Wasteman)

Wasteman Official Trailer Izvor: YouTube/LionsgateFilmsUK

Premijera: 21. avgust

Cinemax premijera: 21. avgust u 20:00 h

Nakon više godina provedenih u zatvoru, tokom kojih mu je sin odrastao bez njega, Tejlor je blizu uslovnog otpusta. Međutim, novi cimer u ćeliji Di ga u lošem trenutku uvuče u nasilne sukobe među zatvorenicima, što dovodi u opasnost njegov novi početak. Debitantski film Kala Makmaua je intenzivan i klaustrofobičan prikaz nemilosrdnog zatvorskog ekosistema, sa upečatljivim ulogama mladih britanskih glumaca Dejvida Jonsona i Toma Blajta.

Vitmer Tomas: Kobna ekipa (Whitmer Thomas: Terminal Crew Of Dudes)

Premijera: 15. avgust

Whitmer Thomas: Terminal Crew of Dudes Official Trailer Izvor: Youtube / HBO MAX

U svom drugom HBO stand-up specijalu, komičar, muzičar i glumac, Vitmer Tomas, vraća se u dane odrastanja u malom gradu u Alabami i prisjeća večite borbe da po svaku cijenu bude „kul“. Kroz iskrene i haotične priče iz adolescencije od skejterskih avantura do potpunog debakla na rođendanskoj proslavi u Benihani Vitmer vodi publiku na izuzetno duhovito i emotivno putovanje. Uz podršku brata i najbližih prijatelja, i kroz kombinaciju originalnih pjesama, arhivskih fotografija i kućnih snimaka, ovaj nastup donosi dirljiv i autentičan omaž ljudima i trenucima koji od nas prave to što jesmo.

(Mondo.rs)