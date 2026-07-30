Ovo su 4 najgora filma na Netfliksu: Zaobiđite ih u širokom luku, jedan drži rekord sa ocenom nula (Video)

U moru "najboljih" i "najgledanijih", donosimo vam 4 ostvarenja za koja gledaoci širom svijeta kažu "ne gubite vrijeme".

Izvor: Netflix

U moru naslova na Netfliksu kojima nas svakodnevno bombarduju mediji i sam striming servis, nađe se po nešto za svačiji ukus.

Bilo da su u pitanju komedije ili trileri kojiu uteruju strah u kosti, naći ćete način da uživate, ali šta kada već debelo zagazite u film i shvatite da ste se zeznuli?

Pojedini gledaoci su zato na Redditu napravili spisak filmova koji su čisto gubljenje vremena, poput trenutno najgledanijeg filma na Netfliksu "72 hours" koji su nazvali lošom kopijom kultnog Mamurluka. Zato vam donosimo listu ostvarenja koja su pretrpjela oštre kritike gledalaca i kritiičara, ili zbog slabe radnje, promašenog humora ili jednostavno loše adaptacije.

Ovo su najgore ocenjeni originalni filmovi na Netfliksu:

The Ridiculous 6

Film drži retku ocjenu od 0% na sajtu Rotten Tomatoes, a kritičari i publika su ga sahranili zbog zastarjelih šala i detinjastog humora. Kontroverze koje su pratile snimanje su i one da su pojedini glumci davali otkaze na setu zbog uvredljivog prikaza Indijanaca.

U ostvarenju glume Adam Sendler, Teri Kruz, Horhe Garsija, Tejlor Lautner, Rob Šnajer i Luk Vilson.

Ukoliko se, ipak, odlučite da gledate film, znate da film govori o bijelcu kojeg su odgajili Indijanci. Kada sazna da ima petoro polubraće, oni se udružuju i kreću na otkačeno putovanje kroz Divlji zapad kako bi spasili svog otuđenog oca kriminalca.

The Ridiculous 6 Izvor: Netflix

Death Note

Glavne zamjerke na ekranizaciju kutnog animea su činjenica da ćete u Netfliksovom filmu umjesto napetog psihološkog nadmudrivanja, gledati tinejdžerski horor.

Lajt, koji je u originalu hladnokrvni genije je ovdje nesigurni tinejdžer dok je genijalni L u filmu uglavnom impulsivan, što su fanovi "Death notea" oštro zamerili kreatorima.

Kada je riječ o radnji, za sve one koji nisu čitali "Death note", znajte da govori o momku koji pronalazi natprirodnu svesku koja ima moć da ubije bilo koga čije ime u nju zapiše. Dok on pokušava da očisti svijet od kriminalaca pod imenom "Kira", za petama mu je ekscentrični i briljantni detektiv poznat samo kao L.

Death Note Izvor: Netflix

The Last Thing He Wanted

Ovo je politički triler o novinarki iz Vašingtona koja napušta praćenje predsjedničke kampanje kako bi se pobrinula za svog bolesnog oca. Ona neočekivano nasređuje njegov posao i postaje posrednik u opasnoj i ilegalnoj trgovini oružjem u Centralnoj Americi.

Film je okupio odličnu glumačku ekupu - En Hetavej, Bena Afleka i Vilijama Defoa, ali to nije pomoglo da ga gledaoci opišu kao potpuno nerazumljivog zbog konfuzne priče.

Pojedini su naveli da nisu mogli da shvate ko za koga radi, šta se dešava sa švercom oružja, ali i koji su motivi glavnih likova.

Pogledajte trejler:

The last thing he wanted Izvor: Netflix

The Bubble

The Bubble je komedija koja prati grupu glumaca zaglavljenih u hotelskom karantinu tokom pandemije. Rješavaju da snime šesti nastavak blokbaster franšize o letećim dinosaurusima, što dovodi do sukoba i potpunog haosa.

Glavne uloge igraju Karen Gilijan, Pedro Paskal, Dejvid Duhovni... ali uprkos ekipi, kritika je rekla da "izbacivanje filma o pandemiji u trenutku kada svijet želi da zaboravi na pandemiju, u startu nije bila dobra odluka".

Pogledajte: