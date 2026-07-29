Proglašeni najbolji filmovi 21. vijeka: Nastao skandal, film sa 3 Oskara završio na 10. mjestu

Pogledajte koji su se naslovi našli u prestižnom top 10 izboru i obilježili savremenu kinematografiju.

Izvor: Youtube/IGN/Printscreen

New York Times objavio je listu najboljih filmova 21. vijeka i tom prilikom napravio presek savremene filmske istorije. U izboru od 100 naslova našli su se filmovi koji su obilježili protekle dvije decenije redefinisali žanrove pomerili estetske i narativne granice i ostavili trajan trag u filmskoj industriji.

U nastavku izdvajamo one koji su se našli u top deset. To su filmovi koji ne samo da su osvojili kritiku već su promijenili način na koji gledamo razumijemo i doživljavamo film u 21. vijeku.

U prvih top 10 nalaze se:

Parasite Mulholland Drive There Will Be Blood In the Mood for Love Moonlight No Country for Old Men Eternal Sunshine of the Spotless Mind Get Out Spirited Away The Social Network

10. The Social Network

Na desetom mjestu našao se film koji se često naziva najboljim filmom 2010-ih. "The Social Network", Dejvida Finčera, uzbudljiva je biografska drama o nastanku Facebooka. Film prati same početke kada student Harvarda, Mark Zakerberg, stvara društvenu mrežu koja će postati poznata kao Facebook. Istovremeno suočava se sa tužbama blizanaca koji tvrde da im je ukrao ideju kao i suosnivača koga tumači Endru Garfild a koji je kasnije izbačen iz kompanije. Originalni film ostvario je veliki kritički i komercijalni uspjeh, zaradivši 226 miliona dolara širom svijeta. Osvojio je osam nominacija za Oskara, uključujući i nominaciju za najbolji film, a na kraju je nagrađen sa tri Oskara.

The social network trailer Izvor: YouTube/Sony Pictures Entertainment

9. Spirited Away

Riječ je o anime velikanu koji je sa svojim studijom Gibli stvorio neke od najpoznatijih anime filmova svih vremena. Jedan od njih je "Spirited Away", dobitnik Oskara za najbolji animirani film 2003. godine. U filmu pratimo desetogodišnju djevojčicu Čihiro. Tokom porodične selidbe u predgrađe, mrzovoljna Čihiro zaluta u svijet kojim vladaju bogovi vještice i duhovi, a gdje se ljudi pretvaraju u zvjeri.

Spirted Away trailer Izvor: YouTube/Crunchyroll Store Australia

8. Get Out

Iznenađenje na listi top deset je film "Get Out". Ovaj poznati psihološki horor Džordana Pila, osvojio je Oskara za najbolji originalni scenario i bio je nominovan za najbolji film. Pratimo Danijela Kaluju kao mladog Afroamerikanca koji dolazi u posetu roditeljima svoje bijele djevojke tokom vikenda. Međutim ništa nije onako kako se čini i njegova tinjajuća nelagodnost zbog njihovog prijema na kraju dostiže tačku ključanja.

Get out trailer Izvor: youtube/ Rotten Tomatoes Trailers

7. Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Film koji se nalazi na brojnim listama najboljih filmova 21. vijeka je "Eternal Sunshine of the Spotless Mind". Jedan je od onih filmova koje je teško u potpunosti shvatiti i nemoguće zaboraviti. Ovu mračnu romansu napisao je Čarli Kaufman i ako išta znate o njegovom radu onda znate da se ne radi o jednostavnom konceptu. Džim Keri i Kejt Vinslet tumače par koji raskida vezu i podvrgava se medicinskom postupku kako bi jedno drugo zauvek izbrisali iz sjećanja.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind trailer Izvor: Youtube/Rotten Tomatoes Classic Trailers

6. No Country for Old Men

Moderni vestern triler "No Country for Old Men" i danas se opisuje kao filmsko remek-djelo, a publika ga i dalje svrstava među najbolje filmove ikada snimljene. Ovo ostvarenje braći Koen konačno je doneo Oskara za najbolji film. Ne iznenađuje što se našao na ovoj listi s obzirom na to da se često smatra jednim od najboljih filmova 21. vijeka. Riječ je o savremenom vesternu i psihološkom trileru koji prati nasilje i haos nastale nakon što lovac naiđe na posledice propalog posla sa drogom i više od dva miliona dolara u gotovini u blizini reke Rio Grande. On odlučuje da uzme novac ali time postaje meta psihopatskog ubice koji pokušava da ga pronađe. U filmu glume Havijer Bardem Džoš Brolin i Tomi Li Džouns.

No Country for Old Men trailer Izvor: Youtube/Rotten Tomatoes Classic Trailers

5. Moonlight

Još jedan dobitnik Oskara za najbolji film na listi je "Moonlight" reditelja Berija Dženkinsa. Ova hvaljena i nagrađivana coming of age drama prati mladog Afroamerikanca koji se suočava sa sopstvenim identitetom i seksualnošću dok istovremeno prolazi kroz svakodnevne borbe djetinjstva adolescencije i odraslog doba.

Moonlight trailer Izvor: YouTube/A24

4. In the Mood for Love

Prijatno iznenađenje na ovako visokom mjestu na listi je sjajna romansa "In the Mood for Love". Reč je o filmu poznatog reditelja Vonga Kar Vaja. Radnja prati dvoje komšija koji razvijaju snažnu vezu nakon što oboje posumnjaju da ih njihovi supružnici varaju jedno s drugim. Ipak dogovaraju se da njihova veza ostane platonska kako ne bi počinili iste nepravde. In the Mood for Love važi i za jedan od vizuelno najljepših filmova svih vremena.

In the mood for love trailer Izvor: YouTube/MUBI

3. There Will Be Blood

Jedan od najboljih filmova reditelja Pola Tomasa Andersona je istorijska drama "There Will Be Blood". Nimalo ne iznenađuje što se našla na visokom trećem mjestu jer je zaista fenomenalna. Film je priča o porodici religiji mržnji nafti i ludilu sa fokusom na zlatokopa s kraja 19. vijeka u ranim danima naftnog biznisa. Glavnu ulogu tumači Danijel Dej Luis, koji je za ovu ulogu osvojio Oskara. Riječ je o jednoj od najboljih glumačkih interpretacija koje ćete imati priliku da vidite.

There will be blood trailer Izvor: YouTube/Miramax

2. Mulholland Drive

Dejvid Linč jedan je od najvećih filmskih reditelja svih vremena. Svojim jedinstvenim i prepoznatljivim stilom obilježio je pop kulturu. Iako je snimio niz izuzetnih filmova tokom osamdesetih i devedesetih godina njegovim najboljim ostvarenjem i dalje se smatra film iz 2001. godine "Mulholland Drive". Ovaj psihološki triler prati ženu koju je saobraćajna nesreća ostavila u stanju amnezije. Ona zajedno sa još jednom ženom traga za odgovorima širom Los Anđelesa u složenoj potrazi koja briše granice između sna i stvarnosti.

Mulholland Drive trailer Izvor: YouTube/StudiocanalUK

1. Parasite

Na samom vrhu nalazi se korejski film "Parasite" reditelja Bonga Džun Hoa. Parasite je prvi film koji nije na engleskom jeziku, a koji je osvojio Oskara za najbolji film. Ovo izuzetno ostvarenje spaja elemente psihološkog trilera i crne komedije i gotovo je nemoguće zaboraviti ga. Film prati pohlepu i klasnu diskriminaciju koje ugrožavaju novonastali simbiotski odnos između bogate porodice Park i siromašne porodice Kim.