Najboljih pet trilera u kojima negativac pobjeđuje: Nasilje, preokreti i morbidnosti koje su uzdrmale cijeli svijet

Predstavljamo vam najbolje filmove sa negativcima u ulozi pobjednika.

Izvor: printscreen/Youtube/Warner Bros. Entertainment

Triler filmovi u kojima negativac na kraju izlazi kao pobjednik, oduvijek su gledaoce ostavljali bez daha. Kako je pravi izazov napraviti ovakvu priču, a da publika ne ostane razočarana, reditelji koji su u tome uspjeli, stvorili su kultna ostvarenja koja su stekla veliku popularnost.

U mnogim serijama i animiranim filmovima o superherojima kada zlikovci pobijede, u nastavcima ipak dođe do preokreta kako bi dobro pobijedilo zlo. Međutim, trileri imaju potpunu slobodu da budu mračniji i ne dobiju tako srećan kraj, a da gledaoci ipak ostanu oduševljeni cijelom pričom.

Izdvajamo pet najboljih trilera sa šokantnim preokretom koji će vas ostaviti bez daha:

Se7en

Se7en - kraj filma Izvor: YouTube/isochronous

Film u kojem Kevin Spejsi igra negativca, pod nazivom "Se7en", je snažan i uznemirujući triler koji prikazuje par detektiva koji istražuju niz ubistava tematski uokvirenih oko biblijske ideje o sedam smrtnih grijehova. U ovom mračnom trileru, dva detektiva, u čijim se ulogama nalaze Morgan Friman i Bred Pit, istražuju serijska ubistva inspirisana sa sedam smrtnih grijehova. Kraj filma je jedan od najšokantnijih u istoriji kinematografije. Naime, ubica Džon Dou (Kevin Spejsi) priznaje da je ubio Majlsovu ženu, provocirajući detektiva da ga ubije iz bijesa. Time je Dou kompletirao svoj plan, pa iako gine, uspijeva da potpuno uništi Majlsov život i navede ga da pogazi sopstvene moralne principe.

Swordfish

Swordfish trailer Izvor: YouTube

Ovaj triler okuplja sjajnu glumačku ekipu: Džona Travoltu, Hale Beri i Hjua Džekmana. Priča prati hakera regrutovanog da ukrade državni novac za navodne antiterorističke akcije. Ipak, sve postaje znatno zapletenije zbog lažnih identiteta i neočekivanih obrta. Na kraju se ispostavlja da su negativci sve vrijeme kontrolisali situaciju, a potom zajedno beže sa ukradenim novcem i ostvaruju sve svoje ciljeve.

Funny Games, 1997

Funny Games trailer Izvor: YouTube

Austrijski film Mihaela Hanekea, prati dva mladića koji upadaju u kuću nevine porodice i izlažu je brutalnom psihološkom teroru. Haneke koristi ovu priču, kako bi kritikovao normalizovanje nasilje na ekranu, što naglašava i čuvena meta-scena u kojoj ubica doslovno premotava film kako porodica ne bi pobjegla. Na kraju porodica strada, a ubice prolaze potpuno nekažnjeno.

Saw

Saw trailer Izvor: YouTube

Iako je franšiza kasnije imala mnogo nastavaka, prvi film iz 2004. godine ima jedan od najboljih obrta u žanru. Pri samom kraju, "leš" koji je sve vrijeme ležao usred sobe ustaje. Džon Kramer, mozak iza surovih zamki, izlazi napolje i zaključava preživjelu žrtvu u mraku da umre. Njegov specifični moralni kodeks i potpun uspjeh plana čine ovu pobjedu zlikovca izuzetno upečatljivom.

Gone Girl

Gone Girl Trejler Izvor: YouTube

Triler Dejvida Finčera istražuje mračnu stranu jednog braka. Kada Ejmi Dan nestane, javnost odmah osumnjiči njenog muža Nika. Međutim, ispostavlja se da je ona sama isplanirala nestanak, kako bi mu uništila život. Ejmi bez ikakvih posljedica optužuje druge za svoje zločine i na kraju primorava muža da ostane sa njom u poremećenom braku, te izlazi iz cijele priče kao apsolutni pobjednik.