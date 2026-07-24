Objavljen prvi trejler za "Ebenezer": Džoni Dep neprepoznatljiv u ulozi Skrudža

Objavljen je prvi trejler za film "Ebenezer", mračnu adaptaciju "Božićne priče" Čarlsa Dikensa. Džoni Dep tumači Ebenezera Skrudža, a premijera je zakazana za novembar.

Izvor: YouTube/Screenshot

Objavljen je prvi zvanični trejler za film "Ebenezer", novu, mračnu adaptaciju romana "Božićna priča" Čarlsa Dikensa, u kojoj glavnu ulogu tumači Džoni Dep. Film donosi znatno mračniji i gotički pogled na priču o Ebenezeru Skrudžu, jednom od najpoznatijih književnih likova svih vremena.

Trejler je premijerno prikazan tokom ovogodišnjeg San Dijego Komik-Kona, gdje je Džoni Dep iznenadio publiku pojavivši se potpuno maskiran u lik Skrudža. U prvim kadrovima može se vidjeti njegova potpuna fizička transformacija, zbog koje ga mnogi fanovi gotovo nisu prepoznali.

Johnny Depp makes a surprise appearance as Ebenezer Scrooge at#ComicConpic.twitter.com/Zdk5e5crWv — Variety (@Variety)July 23, 2026

Povratak Džonija Depa u veliki holivudski film

Film režira Ti Vest, poznat po horor ostvarenjima poput "X", "Pearl" i "MaXXXine", pa ne iznenađuje što je i ova verzija Dikensovog klasika prožeta elementima horora, fantazije i gotičke atmosfere. U trejleru se mogu vidjeti jezive vizije, nadnaravni elementi i znatno mračniji prikaz Skrudžovog suočavanja sa duhovima prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

Ovo je ujedno i prvi veliki holivudski projekat Džonija Depa nakon višegodišnje pauze. Glumac tumači Ebenezera Skrudža, dok se u ostatku glumačke postave nalaze Ian Mekelen kao Džejkob Marli, Andrea Rajzboro kao Duh prošlih Božića, Rupert Grint kao Bob Kračit, Dejzi Ridli kao Emili Kračit i Sem Klaflin kao Fred.

Premijera u novembru

Trejler sugeriše da će "Ebenezer" zadržati osnovnu priču iz Dikensovog romana, ali uz znatno mračniji ton, upečatljive vizuelne efekte i horor atmosferu po kojoj je Ti Vest poznat.

Film bi u bioskope trebalo da stigne 13. novembra 2026. godine, a već nakon objave prvog trejlera izazvao je veliko interesovanje ljubitelja horora, fantazije i klasične književnosti.

Pogledajte trejler: