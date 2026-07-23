logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Odiseja" hara bioskopima, a sad otkrivena tajna "Troje": Ovaj glumac non-stop bio pijan, Jelena ga prezirala (Foto)

"Odiseja" hara bioskopima, a sad otkrivena tajna "Troje": Ovaj glumac non-stop bio pijan, Jelena ga prezirala (Foto)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Glumica Dajana Kruger otkrila s kojim legendarnim glumcem se nije slagala na snimanju epskog spektakla

Dajana Kruger o filmu Troja Izvor: YouTube/Panos DKS

Blokbaster "Odiseja" hara svjetskim bioskopima, ali epsko ostvarenje su, još prije nego što je stiglo pred publiku, pratile brojne kontroverze.

Najviše polemika izazvala je Jelena Trojanska, koju u Nolanovoj verziji tumači Lupita Njongo. Mnogi se, negodujući zbog njegove odluke, uz neskrivenu setu na društvenim mrežama prisećaju ko je u "Troji" ovjekovečio to "lijepo lice koje je porinulo hiljadu brodova" i pitaju se zašto Dajana Kruger nije mogla da ponovi čuvenu ulogu...

Otmica spartanske kraljice Jelene, najlepše žene u grčkoj mitologiji, poslužila je kao povod za Trojanski rat, glavnu temu "Ilijade", a prvi Homerov ep ekranizovao je, između ostalih, i reditelj Volfgang Petersen.

U ostvarenju "Troja" iz 2004. briljirali su Bred Pit kao Ahil, Orlando Blum u ulozi Parisa, i do tada malo poznata Dajana Kruger, koju će dobar dio sveta zauvijek pamtiti kao najautentičnije otjelotvorenje Jelene Trojanske.

Lijepa njemačka glumica od tada je snimila čitav niz hvaljenih ostvarenja: Tarantinove "Prokletnike", avanturističku sagu "Nacionalno blago" sa Nikolasom Kejdžom, romantičnu dramu "Druga žena" i mnoge druge. Okušala se u različitim žanrovima i na različitim jezicima, a 2017. dobila je i kansku Zlatnu palmu za najbolju žensku ulogu (u filmu "Iz ništavila").

Dijelila je kadar sa brojnim holivudskim zvezdama, ali jedno iskustvo sa snimanja pomenute "Troje" ostalo joj je u posebno neprijatnom sjećanju. Problem je nastao tokom snimanja scena sa legendarnim britanskim glumcem Piterom O'Tulom, koji je igrao kralja Prijama.

Izvor: YouTube/Panos DKS

"Nije bio baš najprijatnija osoba. Jednostavno, bio je alkoholičar. Imao je svega dva dana snimanja i želio je da svi znaju da je on Piter O'Tul", ispričala je Dajana Kruger, a prenose Far Out Magazine i Nova.

"Jedva je uspjevao da se popne uz stepenice. Snimali smo na lokaciji gdje je trebalo da pređe otprilike sto stepenika. Svi su mislili da će umrijeti na licu mjesta, a problem je pravila i temperatura od 49 stepeni Celzijusa. Bio je veoma star i veoma pijan".

(Žena, MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

glumica film

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA