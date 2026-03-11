logo
Ko je bila lijepa glumica iz kultnog filma "Istjerivači duhova": Nestala iz Holivuda, pa do kraja vodila tešku bitku

Ko je bila lijepa glumica iz kultnog filma "Istjerivači duhova": Nestala iz Holivuda, pa do kraja vodila tešku bitku

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Porodica glumice Dženifer Runion prije nekoliko dana objavila je tužnu vijest.

Gdje je nestala glumica Dženifer Runion Izvor: Youtube

Ljubitelji filmskog klasika iz osamdesetih godina pamte ulogu Dženifer Runion, a vest o njenoj smrti dočekana je sa velikom tugom.

"Prošlog petka uveče preminula je naša voljena Dženifer. Bilo je to dugo i naporno putovanje koje je završila okružena porodicom", naveli su na Fejsbuku najmiliji, prenosi TMZ.

Dodali su da će glumicu Dženifer Runion "uvijek pamtiti po ljubavi prema životu i odanosti prema porodici i prijateljima". Na kraju poruke su poručili: "Počivaj u miru, naša Džen". Uzrok smrti nije otkriven, ali poruka aludira na dugu borbu za zdravlje.

Nakon toga, oglasila se i njena ćerka Bejli, koja je na Instagramu napisala: "Sve najbolje sam naslijedila od tebe, dala bih sve da možemo da proveremo zajedno još jedan dan".

Podsjetimo, glumica Dženifer Runion pojavila se 1984. u filmu "Ghostbusters", imala je glavnu ulogu u seriji "Charles in Charge", a glumila je i u sapunici "Another World", pa u TV pričama "Quantum Leap" i "Murder, She Wrote".

Podsetite se kultne scene iz filma "Istjerivači duhova":

Isterivači duhova
Izvor: YouTube7Brandon Stanzesci

Iako je bila jedna od najljepših glumica kojoj su predviđali blistavu karijeru u Holivudu, Dženifer se kasnije povukla iz svijeta šoubiznisa. Ona se udala za Toda Kormana, košarkaškog trenera i producenta, kog je upoznala na snimanju filma, a sa njim je provela tri decenije u srećnom braku. 

Izvor: pritnscreen/instagram

Par je dobio dvoje djece, ćerku Bejli i sina Vajata, a nasljednica je krenula njenim stopama. Kako je Dženifer kasnije govorila, razlog zašto se povukla iz Holivuda bio je da bi se posvetila porodici. 

"Odrasla sam u porodici gdje su oba moja roditelja radila, imali smo spremačice i dadilje (moji roditelji su radili na radiju), i odrasla sam sa drugim ljudima koji tu bili stalno. Nisam to željela za svoju decu, jer sam znala čitavog života da sve što želim je da budem mama. I željela sam da budem majka i da osetim svaki trenutak", pričala je glumica.

 (Žena, MONDO)

Tagovi

glumica film holivud

