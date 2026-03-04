Preminula jedna od najljepših žena svijeta: Čuveni supermodel i zvijezda "Dalasa" izgubila bitku sa stravičnom bolešću

Svetska javnost ostala je u šoku nakon vesti o smrti jedne od najuticajnijih supermodela i glumice Anabel Skofild.

Anabel Skofild, proslavljeni supermodel i glumica najpoznatija po ulozi u kultnoj seriji "Dalas", preminula je u 62. godini nakon borbe sa rakom mozga. Vijest o njenoj smrti potvrdio je The Hollywood Reporter, navodeći da je Skofildova izdahnula 28. februara u Los Anđelesu.

Nakon što joj je postavljena dijagnoza, glumica je putem GoFundMe naloga, koji je bio otvoren za pomoć u pokrivanju troškova liječenja, redovno delila novosti o svom stanju. U svom posljednjem obraćanju javnosti, 18. januara, Skofildova je otkrila da je bila podvrgnuta hitnoj hirurškoj intervenciji kako bi joj se uklonila masa iz nosne šupljine.

Anabel Skofild je rođena 4. septembra 1963. godine u Laneliju, u Velsu. Talenat za svijet zabave verovatno je nasledila od oca, Džona D. Skofilda, istaknutog britanskog filmskog producenta koji je radio na blokbasterima kao što su Džeri Megvajer (Jerry Maguire) i Dobro da bolje ne može biti (As Good As It Gets).

Svoju profesionalnu karijeru započela je nakon preseljenja u London, gdje je vrlo brzo postala jedan od najuspešnijih modela svoje generacije. Tokom karijere, pojavila se na naslovnim stranama „stotina“ modnih časopisa, uključujući italijansko i nemačko izdanje magazina Vog (Vogue).

Melisa Ričardson, vlasnica londonske agencije Tejk Tu (Take Two), koja je zastupala Anabel na samom početku, biranim riječima se oprostila od nje, naglasivši da je Anabel bila temelj njihovog uspjeha:

„Ona je bila preteča Tejk Tu agencije – bez nje, nikada ne bismo ostvarili uspjeh kakav jesmo. Voleli smo je jer je bila duhovita, stvarna, lepa i prizemna“, izjavila je Ričardsonova za Holivud riporter. „Nikada se nije promijenila u odnosu na onu slatku sedamnaestogodišnju djevojku iz Velsa koju sam prvi put upoznala. Bila je neposredna, lojalna, brižna i, iznad svega, nevjerovatna ljepotica. Poznavala je svoj zanat. Bila je najbolja.“

Osim naslovnica, Anabel je bila zaštitno lice prestižnih brendova poput Iv Sen Lorana (Yves Saint Laurent), Versaćea (Versace), Rimela (Rimmel) i Revlona. Ipak, široj publici ostala je najviše upamćena po kultnoj reklami za Bagl Boj (Bugle Boy) džins s kraja osamdesetih godina. U tom spotu, Anabel vozi sportski automobil, zaustavlja se pored mladića i izgovara čuvenu rečenicu: „Izvinite, da li su to Bagl Boj farmerke koje nosite?“ (Excuse me, are those Bugle Boy jeans you’re wearing?).