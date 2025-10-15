Manekenku (29) dečko izbo na terasi naočigled komšija: Italija u šoku zbog brutalnog ubistva

Policija je provalila u stan dok su komšije očajnički dozivale pomoć, ali za Pamelu Đenini bilo je prekasno.

Izvor: Instagram/Printscreen

Pamela Đenini (29), italijanska preduzetnica i manekenka, sinoć je ubijena u Milanu na terasi sopstvene kuće i to pred očima komšija koji su dozivali u pomoć.

Ubica, Đanluka Sonkin (52), nastavio je sa ubodima i kad je policija već stigla na mjesto incidenta, a potom je pokušao da se ubije.

Sve se dogodilo sinoć oko 22 sata. Ubica je djevojku odvukao na terasu i više puta je izbo nožem. Policija je uz pomoć vatrogasaca provalila u stan na sjeveru Milana, dok su komšije vikale: "Ubiće je, ubiće je!".

Policija je tada pronašla 29-godišnjakinju na tlu, a Sonkin je još uvijek mahao nožem. Prije nego što su policajci uspjeli da ga savladaju, pokušao je samouboistvo zadavši sebi dva uboda u grlo. Hitno je prevezen u bolnicu.

Italijanski mediji pišu da je reč o "ljubavnom" sukobu, te da je žrtva željela da ostavi svog 23 godine starijeg partnera.