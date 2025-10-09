Nestala iz kreveta dok su svi spavali: Slučaj stravičnog ubistva djeteta vraćen poslije 39 godina

Nakon 39 godina, slučaj male Zejnep ponovo je otvoren. Dokazi se ponovo ispituju najnovijom tehnologijom. Nudi se nagrada od 5.000 evra za bilo kakve informacije o ubici.

Izvor: Polizei Hagen

Prošlo je 39 godina od svirepog zločina u kom je ubijena djevojčica Zejnep (5) iz Turske u njemačkom gradu Hagenu, a do dana današnjeg niko nije odgovarao za ovaj zločin. Ipak, istražioci su odlučili da ponovo otvore slučaj i pronađu ubicu.

Kako se navodi, nepoznati muškarac tokom noći, 14. novembra 1986. godine, nekoliko puta izbo nožem u vrat malenu Zejnep (5), porijeklom iz Turske, a zatim polunago tijelo ostavio okačeno na ogradu pašnjaka, na samo korak od kuće njenih roditelja. Uprkos svim naporima, kriminalistički istražioci tada nisu uspjeli da pronađu počinioca.

Sada, 39 godina nakon, njihove kolege žele to da promijene i otkriju ko je odgovoran za ovo svirepo ubistvo, novoosnovani odred za ubistva policije Hagena sada traga za ubicom djeteta, koji je skoro 39 godina vjerovao da je bezbjedan.

Poznavala ubicu?

Zejnep je živjela sa roditeljima i troje braće i sestara u Nojenrade, u njemačkoj saveznoj državi Sjeverna Rajna-Vestfalija, kada je nestala tokom noći, dok je porodica spavala.

"U 21 čas, otac je poslije večere stavio djevojčicu u krevet. Ali kada su svi ostali već spavali, djevojčica je neopaženo nestala iz stana", navela je javna tužiteljka Mirijam Polk.

Pošto niko nije čuo nikakve vriske, istražitelji su uvjereni da je Zejnep poznavala svog ubicu. U 4.30 ujutru, majka je bila užasnuta kada je primijetila prazan krevetac. Ubrzo nakon toga, policajci, rođaci, komšije i prijatelji pretražili su komšiluk. Prvo su pronašli krvavu odeću, a zatim i ubijenu djevojčicu.

Dokazi se ispituju 39 godina kasnije

Ubica je uzeo jednu od dječijih čarapa, ali je ostavio crne motociklističke rukavice i švajcarski nož, oružje ubistva u kanti za smeće.

"Dokazi iz tog vremena se sada ponovo ispituju korišćenjem najsavremenije tehnologije. Nadamo se da ćemo pronaći tragove počinioca", dodala je tužiteljka.

Kako se dodaje, ubistvo je bilo seksualno motivisano, prema riječima istražitelja.

"Takođe se nadamo svjedocima iz tog vremena. Svaka dojava može biti važna. Pretpostavljamo da je ovo seksualno motivisano ubistvo, čak i ako dete nije silovano", rekla je Nina Laura, zamjenik šefa odjeljenja za ubistva.

Svako ko je u to vrijeme znao za zločin takođe može da se javi bez straha od kazne, za informacije koje bi dovele do hapšenja ubice nudi se nagrada od 5.000 evra. Informacije se mogu uputiti policiji Hagena na broj +49 23 31 9 86 20 66..

