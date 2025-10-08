Tijelo nikada nije pronađeno: Ćatiću 20 godina zatvora za ubistvo starice na Ozrenu

Samel Ćatić (40) iz Lukavca pravosnažno je osuđen na 20 godina zatvora za ubistvo starice Jovanke Đurić (90) u selu Tumare na Ozrenu u julu 2023. godine.

Vrhovni sud Federacije BiH potvrdio je prvostepenu presudu Kantonalnog suda u Tuzli kojom će Ćatiću izrečena maksimalna kazna zatvora od 20 godina.

Iako tijelo žrtve nikada nije pronađeno, pred sudom je predstavljen čvrst i međusobno povezan lanac dokaza – od materijalnih i forenzičkih nalaza do svjedočenja i drugih materijalnih dokaza - koji je nedvosmisleno potvrdio da je ubistvo počinjeno i da je za njega odgovoran optuženi, saopšteno je iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Prema optužnici, Ćatić je tokom noći 30. na 31. jul 2023. godine starici zadao više udaraca, što je dovelo do krvarenja i smrti.

Ubistvo jer počinio u kući starice koja se nalazi na usamljenom mjestu u Tumarama, a kako bi prikrio tragove, njeno tijelo je zamotao u prekrivač i dušek i sakrio na nepoznatu lokaciju.

Tužilaštvo je istragu u ovom predmetu obavilo u saradnji sa Sektorom kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona. U istrazi su učestvovali i istražitelji Centra za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja Federalne uprave policije.

U određena vještačenja bila je uključena i Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara.

