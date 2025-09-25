Prihvaćen sporazum da Đermanović bude osuđen na sedam i po godina zatvora za ubistvo Čolića, porodica burno reagovala

Okružni sud Banjaluka prihvatio je danas sporazum koji je Banjalučanin Jovica Đermanović (48), optuženi za ubistvo Save Čolića (38) u maju ove godine u banjalučkom naselju Lauš, sklopio sa tužilaštvom.

Sporazumom je predviđeno da bude osuđen na na jedinstvenu kaznu od sedam i po godina zatvora, odnosno za krivično djelo ubistvo sedam godina, a za nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja osam mjeseci.

Presuda će biti izrečena 29. septembra, a današnje ročište obilježile su burne reakcije Čolićeve porodice koja se protivila zaključenju sporazuma, a mogle su se čuti i prijetnje.

Njihov punomoćnik sudu je postavio imovinsko-pravni zahtjev za naknadu nematerijalne štete u ukupnom iznosu od 102.000 KM, odnosno po 30.000 KM Čolićevim roditeljima i po 14.000 KM za njegove tri sestre.

Đermanovića je optužnica teretila da je ubistvo počinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti.

U Čolića je, iz automatske puške, rafalnom paljbom ispaljeno ukupno 22 metka.

Đermanović je u završnoj riječi rekao da mu je žao zbog svega što se desilo.

"Volio bih da toga nije bilo", naveo je.

Čolićeva majka Snježana Đudurović danas je burno reagovala u sudnici, jecajući i u jednom momentu, kada ju je sudsko vijeće pozvalo da se izjasni o predloženom sporazumu, pala na pod plačući.

"Kako pokraj njega da prođem... Ako može sina da mi vrati, drugo mi ništa ne treba", rekla je.

Tokom završnih riječi je poručila:

"Ne slažem se sa kaznom ni u ludilu. Odakle vam duša...", dodala je nakon čega ju je upozorio predsjednik sudskog vijeća Siniša Marković.

Međutim, Đudurović je nastavila: "On će za pet godina izaći. Neka vam je na čast".

Otac žrtve Nebojša Čolić je kratko naveo da je sin živio sa njim u domaćinstvu i da ima još tri kćerke, te da ga je on izdržavao. Govorio je i o tome kako je Savo svojevremeno odležao zatvorsku kaznu od 12 i po godina zatvora ali i o svom odnosu sa optuženim Đermanovićem kojem je, kako tvrdi, posudio veću sumu novca da radi sa autima, a da ga je ovaj prevario.

"Ja svoje dijete ne mogu vratiti. On je ubio moje, a svoje ostavio. Kome ih je ostavio?", rekao je Nebojša Čolić.

Sudija Marković je istakao da "kazna nije odmazda" ali i da je prihvaćena kazna u skladu sa sudskom praksom.

Obrazlažući sporazum koji je Đermanović sklopio sa tužilaštvom, tužilac Nikolina Ševo je rekla da su prilikom odmjeravanja kazne uzete u obzir olakšavajuće okolnosti da je Đermanović neosuđivan, da je u ranoj fazi istrage priznao krivično djelo, da je djelo počinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti, a da je oštećeni prema njemu vršio iznudu i prijetio da će mu ubiti sina.

"Otežavajuće okolnosti su da je ispalio 22 metka i djelo počinio u podne na javnom mjestu", dodala je.

Branilac optuženog, advokat Darko Kremenović je naveo da su oni imali više ponuda tokom pregovora, te predlagali nižu kaznu i da smatraju da je dogovorena na sedam i po godina visoka ali su u konačnici pristali.

"Razumijem i porodicu, ali mi smo ovdje svi profesionalci. Što se tiče imovinsko-pravnog zahtjeva, odluku prepuštam sudu ali da to bude u skladu sa sudskom praksom", istakao je Kremenović.

U optužnici se navodi da je Đermanović 5. maja ove godine na poziv oštećenog Save Čolića, došao u 12 sati na parking kod objekta "Juventa" kako bi mu predao 16.500 KM na ime kamate zbog duga koji je oštećeni smatrao da mu pripada i zbog kojeg je u periodu od 21. oktobra 2024. do 5. maja 2025. godine uzimao novac na ime navodne kamate.

Dodaje se da je, nakon prijetnji Čolića da će mu ubiti sina ukoliko ne donese novac, Đermanović nalazio u stanju "afekta visokog intenziteta od narastajućeg gnjeva povišene emocionalne uzbuđenosti do jake nadraženosti i panike, što ga je dovelo u stanje bitno smanjene uračunljivosti", a usljed kojeg su mogućnosti Đermanovića da shvati značaj svog djela i upravlja svojim postupcima bile bitno smanjene.

"Otišao je do svog stana u Banjaluci i iz garaže uzeo automatsku pušku kalibra 7,62 mm, stavio je u svoje vozilo "peugeot 407" u kojem se na mjestu suvozača nalazio Dražen Karanović odvezao na parking i parkirao. Kada je nakon nekoliko minuta na motociklu "piaggio" došao Čolić, optuženi je izašao iz vozila noseći pušku. Prišao mu je na metar i po i ispalio par hitaca rafalnom paljbom. Kada je Ćolić pao na tlo i ostao ležeći na leđima, Đermanović je nastavio sa ispaljivanjem rafalnih hitaca u Čolića. U Čolića je ukupno ispalio 22 hica, u predjelu glave i tijela", navodi se u optužnici.

