Ubistvo na Laušu: Jovica Đermanović priznaje krivnju, pregovara sa tužilaštvom o sporazumu

Banjalučanin Jovica Đermanović (48) optuženi za ubistvo Save Čolića (38) u maju ove godine u banjalučkom naselju Lauš, pregovara sa tužilaštvom o sporazumu o priznanju krivnje.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Odluka bi trebalo da bude donesena tokom ove sedmice, a za sada je sporna visina predložene kazne za Đermanovića.

Potvrdili su to danas u Okružnom sudu Banjaluka njegov branilac Saša Labotić i tužilac Nikolina Ševo, gdje je Đermanoviću počelo suđenje za ovaj zločin.

Ukoliko obe strane postignu dogovor, o sporazumu bi trebalo da odlučuje sudsko vijeće.

Tužiteljka Ševo je danas pročitala optužnicu i istakla da će je dokazati saslušanjem očevidaca, svjedoka, vještaka i sa 99 materijalnih dokaza.

Advokat Labotić je kazao da su prije mjesec i po dana dostavili prijedlog za zaključenje sporazuma sa tužilaštvom, a Ševo je napomenula da nisu bili saglasni sa visinom kazne, te da će konačnu odluku donijeti za par dana.

Đermanovića optužnica tereti da je ubistvo počinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti.

U Čolića je, iz automatske puške, rafalnom paljbom ispaljeno ukupno 22 metka.

U optužnici se navodi da je Đermanović 5. maja ove godine na poziv oštećenog Save Čolića, došao u 12 sati na parking kod objeta "Juventa" kako bi mu predao 16.500 KM na ime kamate zbog duga koji je oštećeni smatrao da mu pripada i zbog kojeg je u periodu od 21. oktobra 2024. do 5. maja 2025. godine uzimao novac na ime navodne kamate.

Dodaje se da je, nakon prijetnji Čolića da će mu ubiti sina ukoliko ne donese novac, Đermanović nalazio u stanju "afekta visokog intenziteta od narastajućeg gnjeva povišene emocionalne uzbuđenosti do jake nadraženosti i panike, što ga je dovelo u stanje bitno smanjene uračunljivosti", a usljed kojeg su mogućnosti Đermanovića da shvati značaj svog djela i upravlja svojim postupcima bile bitno smanjene.

"Otišao je do svog stana u Banjaluci i iz garaže uzeo automatsku pušku kalibra 7,62 mm, stavio je u svoje vozilo "peugeot 407" u kojem se na mjestu suvozača nalazio Dražen Karanović odvezao na parking i parkirao. Kada je nakon nekoliko minuta na motociklu "piaggio" došao Čolić, optuženi je izašao iz vozila noseći pušku. Prišao mu je na metar i po i ispalio par hitaca rafalnom paljbom. Kada je Ćolić pao na tlo i ostao ležeći na leđima, Đermanović je nastavio sa ispaljivanjem rafalnih hitaca u Čolića. U Čolića je ukupno ispalio 22 hica, u predjelu glave i tijela", navodi se u optužnici.

Tokom današnjeg ročišta, burno je reagovala Čolićeva majka koja je plakala tokom čitanja optužnice, a tokom Đermanovićevog izlaska iz sudnice je uzvikivala "ubico, monstrume".

(MONDO)