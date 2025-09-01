Optuženi za ubistvo Save Čolića u Banjaluci pred sudijom izjavio: Nisam kriv

Banjalučanin Jovica Đermanović (48) optuženi za ubistvo Save Čolića (38) u maju ove godine u banjalučkom naselju Lauš, izjasnio se danas da “nije kriv” na ročištu u Okružnom sudu Banjaluka.

Izvor: MONDO

On je nakon upita sudije za prethodno saslušanje da li je razumio šta mu se optužnicom stavlja na teret, te kako se izjašnjava, kratko izjavio: “Nisam kriv”.

Proceduralno, sudija za prehodno saslušanje nakon ovog ročišta, predmet dostavlja sudskom vijeću radi zakazivanja glavnog pretresa.

Đermanovića optužnica tereti da je ubistvo počinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti.

U Čolića je, iz automatske puške, rafalnom paljbom ispaljeno ukupno 22 metka.

U optužnici se navodi da je Đermanović 5. maja ove godine na poziv oštećenog Save Čolića, došao u 12 sati na parking kod objeta "Juventa" kako bi mu predao 16.500 KM na ime kamate zbog duga koji je oštećeni smatrao da mu pripada i zbog kojeg je u periodu od 21. oktobra 2024. do 5. maja 2025. godine uzimao novac na ime navodne kamate.

Dodaje se da je, nakon prijetnji Čolića da će mu ubiti sina ukoliko ne donese novac, Đermanović nalazio u stanju "afekta visokog intenziteta od narastajućeg gnjeva povišene emocionalne uzbuđenosti do jake nadraženosti i panike, što ga je dovelo u stanje bitno smanjene uračunljivosti", a usljed kojeg su mogućnosti Đermanovića da shvati značaj svog djela i upravlja svojim postupcima bile bitno smanjene.

"Otišao je do svog stana u Banjaluci i iz garaže uzeo automatsku pušku kalibra 7,62 mm, stavio je u svoje vozilo "peugeot 407" u kojem se na mjestu suvozača nalazio Dražen Karanović odvezao na parking i parkirao. Kada je nakon nekoliko minuta na motociklu "piaggio" došao Čolić, optuženi je izašao iz vozila noseći pušku. Prišao mu je na metar i po i ispalio par hitaca rafalnom paljbom. Kada je Ćolić pao na tlo i ostao ležeći na leđima, Đermanović je nastavio sa ispaljivanjem rafalnih hitaca u Čolića. U Čolića je ukupno ispalio 22 hica, u predjelu glave i tijela", navodi se u optužnici.

(Mondo)