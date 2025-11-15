logo
Ljepotica koja je osvojila krunu: Sa četiri godine pobjegla iz Zavidovića, danas je Mis Australije

Ljepotica koja je osvojila krunu: Sa četiri godine pobjegla iz Zavidovića, danas je Mis Australije

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Monika Radulović je manekenka koja je imala 4 godine kada je s porodicom izbjegla iz Bosne i Hercegovine.

Monika Radulović životna priča Izvor: Instagram/monika_rad

Manekenka i bivša mis Australije Monika Radulović privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom, a na društvenoj mreži Instagram je prati više od 100.000 ljudi.

Ova ljepotica je porijeklom iz Bosne i Hercegovine, odakle je sa porodicom pobjegla u vrijeme rata, kada je imala samo četiri godine. Rođena je 1990. u Zavidovićima, u Bosni i Hercegovini. Kad je imala četiri godine, s roditeljima Goranom i Vinkom najprije je otišla u Dansku, a onda u Australiju.

"Mama, tata, brat i ja smo živjeli u sobi od 12 kvadrata. U Dansku smo došli sa jednim koferom. Roditelji su morali da se snalaze kako su znali i umeli, radili su razne poslove da bi nas prehranili", ispričala je svojevremeno.

Kada su se skrasili u Australiji, Monika se fokusirala na obrazovanje i diplomirala psihologiju na univerzitetu u Sidneju. Uporedo sa studijama, odlučila je da se okuša na drugom polju. Prijavila se na konkurs za australijsku predstavnicu na izboru za Mis Univerzuma. Dva puta je pokušala: 2014. bila je druga pratilja, a 2015. ponela krunu predstavljajući Novi Južni Vels.

Učešće na internacionalnom takmičenju završila je na petom mestu.

2018. učestvovala u australijskom izdanju rijalitija Survivor, u kojem je ostala do kraja, postavši članica šampionskog plemena. Iste godine udala se za Alesandra Ljubičića, umjetnika poreklom iz Jajca, jednog od najcjenjenijih australijskih savremenih slikara mlađe generacije, s kojim je dobila dvoje djece.

Ovako on izgleda:

Izvor: Instagram/monika_rad

(Blic žena/MONDO)

