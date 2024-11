Govorili da je debela i puna celulita, a proglašena je za najljepšu: Životna priča Ešli Grejam

Sigurno ste čuli i vidjeli Ešli Grejam, plus sajz manekenku, voditeljku i ženu koja je promijenila "mršavo lice" modne industrije

Izvor: Guerin Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ešli Grejam je atraktivna manekenka koja je promijenila modnu industriju. Iako mnogima smetaju njene golišave objave na društvenim mrežama i postovi o pozitivnosti izgleda, niko joj ne može ništa - omiljena je među kreatorima, modnim fotografima i velikim dijelom javnosti koji "skida kapu" na svemu što je postigla u oblasti koja je oduvek bila rezervisana za žene savršenih proporcija.

Ešli je rođena kao najstarija od tri sestre. Uvijek je bila "bucka", ali je jedna šetnja po tržnom centru promenila sve što je do tada mislila o modnoj industriji. Ponuđeno joj je da se oproba u manekenskim vodama i ona je hrabro prihvatila ponudu i tokom godina postala jedna od najplaćenijih manekenki i to u "eri" sestara Hadid i mršavice iz Kardašijan porodice Kendal Džener, ali i Adrijane Lime i "anđela"...

Ešli je prva plus sajz ljepotica koja je krasila naslovnicu magazina "Sports Ilustrejted" koji je uvijek preferirao 90-60-90 ljepotice, ali i dama koja je sa svojim "viškom kilograma" pozirala za "Vogue".

Boluje od disleksije, o čemu neretko priča sa svojim pratiocima na društvenim mrežama, bavi se humanitarnim radom, a na komentare da je debela i puna celulita, odgovara smješkom.

"Ženama sa bujnim oblinama obezbijedila sam mesto za stolom za koji prije nismo dobijale poziv - za stolom sa ljudima iz svijeta visoke mode koji nas nikada nisu smatrali lijepim".

Ešli je u jednom intervjuu priznala da nije uvijek bila samouvjerena kada je u pitanju njeno tijelo.

Izvor: Instagram/screenshot/ashleygraham

Kao tinejdžerka, kaže da je "hodala kroz školske hodnike visoko podignute glave, sa isturenim grudima, ali ipak nesigurna".

U 16. godini bila je slomljena kada ju je njen prvi dečko.

"Rekao mi je: Prvo, nećeš da imamo se*s. I drugo, plašim se da ćeš biti debela kao moja mama. Nikada u životu se nisam osjetila ružnije, nesigurnije, bezvrijednije. Bio je to početak mog odnosa i interakcije sa sopstvenim telom. Zbog riječi jednog muškarca, počela sam da tražim potvrdu od momaka".

Nedugo poslije, sa 17, izgubila je nevinost sa momkom koji joj nije bio dečko. I preselila se u Njujork gdje se "zabavljala sa pola grada".

"Sve sam radila pogrešno. Zabavljala sam se sa mnogo pogrešnih momaka i imala seks iz potpuno pogrešnih razloga. A samo sam tražila ljubav i prihvatanje".

Kada je započela vezu sa alkoholičarom, stvari su morale da se promijene.

Izvor: Profimedia

"On je bio nasilan na mnogo načina. Bacio je kauč na mene. Došao je kući pijan. Sjedila sam na kauču, a on ga je prevrnuo. Sjećam se da mi je lakat bio povrieđen, ali ja sam mislila: Nije me udario; bio je samo mnogo bijesan? Slušamo priče žena koje govore gotovo iste stvari. Nisam imala modrice, nije me tukao svakog dana. Kad se sad osvrnem unazad, znam da je trebalo da odem, ali bila sam nesigurna žena, u užasnoj vezi, koja nije poznavala sebe".

Prijatleji i majka su joj pričali da je "desetka" i da mora da nauči da cijeni sebe.

"Bilo je teško. Između šest mjeseci i godinu dana krila sam da još razgovaram sa njim. Stidjela sam se što nisam u stanju da se udaljim od njega. Ne kažem da sam zbog tog bolnog iskustva postala bolja osoba, ali pomoglo mi je da shvatim koliko vrijedim".

Ešli je posle raskida s nasilnim partnerom riješila da nema odnose ni sa kim sve dok ne vidi prsten na svojoj ruci. Svog sadašnjeg muža Džastina Irvina, koji je snimatelj, upoznala je u crkvi tokom "po*no nedjelje".

Izvor: Profimedia

"Crkva u koju smo odlazili organizovala je tematske propoved. Te nedjelje, bivše po*no zvijezde pričale su zajednici o tome kako je po*nografija uništila njihove živote".

Ešli i Džastin upoznali su se u liftu, ona je imala 22 godine, on 29, a vjenčanje je uslijedelo godinu dana kasnije.

Ono što je kvarilo njihovu sreću su komentari fanova što je s crncem, a čak joj je i porodica "upućivala poglede".

U intervjuu za CBS vesti 2017. godine, Ešli je priznala da je njihova međurasna veza šokirala porodicu: "Nikad neću zaboraviti kako sam sjedila tamo sa Džastinom razmišljajući koliko me je sramota što sam ga dovela da upozna ove ljude, ljude koji su me odgajili i naučili kako da živim, dok ga tretiraju tako odvratno. Rekao mi je 'rasizam nije iznenađenje, ali je razočaravajuće što i dalje postoji".

Ešli i Džastin imaju dvoje djece, a svoju ljubav ponosno pokazuju na društvenim mrežama.

Izvor: Profimedia/CRY-MA/thephotone.com

"Skidaj se, sad ću da te naučim"

Ešli je jednom prilikom otkrila da ju je o poziranju i pozitivnosti tela učila prijateljica manekenka i autorka Kristal Ren. Ona se godinama borila sa anoreksijom, a onda je ostvarila karijeru plus sajz manekenke. Upoznale su se u modnoj agenciji Ford, kao tinejdžerke.

"Bile smo nerazdvojne. Jednom, kod nje kući, rekla mi je: Želiš da naučiš kako da budeš model? Okej, skidaj odjeću. Bila sam iznenađena, kao šta?! Ona me je naučila kako da se krećem".

Ešli je otkrila i da joj je bilo žao kada je Kristal smršala i našla se na meti negativnih komentara, onih istih ljudi koji su je podržavali tokom "plus sajz" karijere.

Pogledajte Kristal i Ešli: