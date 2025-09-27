Saša Baron Koen uhvaćen je sa atraktivnom Hanom Palmer na jednoj večeri.

Izvor: Youtube/gq/Instagram/hannah_cpalmer/Printscreen

Glumac Saša Baron Koen (53) navodno je viđen na sastanku sa 27-godišnjom manekenkom sa platforme OnlyFans, ubrzo nakon što je okončao razvod vrijedan 75 miliona dolara od glumice Ajle Fišer. Kako piše Page Six, Koen i Hana Palmer fotografisani su dok su zajedno napuštali večeru na za sada nepoznatoj lokaciji početkom ove nedjelje.

Pogledajte fotografije Hane Palmer:

Iako su restoran napustili odvojeno, ubrzo su zajedno ušli u isti Kadilak Eskalejd.

Palmerova je privlačila pažnju u kratkoj haljini sa leopard dezenom i kožnim čizmama, dok je Koen bio ležerno obučen – u plavu majicu, prugastu košulju i kapa-šešir.

Tomorrow's front page: Is it cos I is 'avin a mid-life crisis?https://t.co/PzqVNqC2jSpic.twitter.com/DkS1VykOYV — The Sun (@TheSun)September 25, 2025

"Stigli su oko 20:30 i ostali unutra dva sata. Delovali su veoma prisno i bili duboko u razgovoru. Uprkos razlici u godinama, sjajno su se slagali i imali mnogo zajedničkih tema", rekao je izvor za Page Six.

"Saša i Hana Palemer stigli su u 20:30 sati. Proveli su dva sata unutra i činilo se da su duboko u razgovoru. Uprkos razlici u godinama, odlično su se slagali i činilo se da imaju puno tema za razgovor", ispričao je izvor.

Prema navodima, Palmerova je kasnije otišla na žurku koju je organizovala bogata nasljednica Paris Hilton, ali nije poznato da li joj se Koen pridružio.

Pogledajte fotografije Saše Barona Koena:

Vidi opis Borat uhvaćen sa 26 godina mlađom manekenkom: Razvod od glumice ga koštao 75 miliona $, sada uživa sa ovom ljepoticom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Michael TRAN / AFP / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Alessandro Bremec / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Jeffrey Mayer / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Doug Peters / PA Images / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Glumac i Palmerova prvi put su se upoznali prošlog mjeseca na proslavi 50. rođendana reditelja i glumca Taike Vajtitija, koja je održana na Ibici u Španiji. Influencerka je navodno bliska prijateljica Vajtitijeve supruge, pjevačice Rite Ore.

"Pozvano je bilo samo blisko društvo. Prvo su imali veliku večeru, a zatim su otišli da igraju u noćni klub u vili. Hana je izuzetno zabavna djevojka, podjednako pametna koliko i lijepa. Saša je pravi srećnik što je imao priliku da izađe sa njom", rekao je izvor.

Inače, Koen i Fišer su u zajedničkoj izjavi na Instagramu u junu potvrdili da su okončali razvod, koji su najavili u aprilu 2024. godine, nakon 14 godina braka tokom kojih su dobili troje djece: Oliv (17), Elulu (15) i Montgomeri (10).

(Jutarnji.hr/ MONDO)