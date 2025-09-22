Umro čuveni jugoslovenski glumac: Igrao u hit serijama, snimio albansku verziju "Selo gori a baba se češlja"

Oglasilo se Regionalno pozorište Novi Pazar povodom smrti Envera Petrovcija.

Poznati glumac, reditelj i pedagog Enver Petrovci preminuo je danas u 71, a vest o njegovoj smrti objavilo je Regionalno pozorište Novi Pazar na svojoj zvaničnoj Fejsbuk stranici.

"Sa dubokom tugom primili smo vest da nas je napustio veliki glumac, reditelj i pedagog Enver Petrovci.Njegov umjetnički put i djelo ostavili su neizbrisiv trag u pozorištu, filmu i kulturi čitavog regiona.Regionalno pozorište Novi Pazar imalo je posebnu čast i privilegiju da sarađuje sa njim.

Kao profesor i mentor, nesebično je prenosio znanje, iskustvo i ljubav prema umjetnostinašim glumcima, oblikujući generacije koje će njegovo nasleđe nositi dalje.Pamtićemo ga po njegovoj harizmi, širini duha i istinskoj posvećenosti umjetnosti. Enver Petrovci zauvek ostaje dio naše pozorišne porodice.Regionalno pozorište Novi Pazar“, navodi se u objavi.

Glumio je u poznatim ostvarenjima, poput: "Lud zbunjen normalan, "Senke nad Balkanom", "Biser Bojane"...

Snimao albansku verziju "Selo gori, a baba se češlja"

Tada je pričao da je uzeo 25 epizoda serije Radoša Bajića i adaptiraću ih za albanske prilike.

"Biće isto mjesto događaja u seriji, taj dijalog, tu jednostavnost koju vrlo volim kod. Zbog toga narod voli da to gleda. To ću da ukradem od Radoša. I adaptiraću prilike, recimo, ako je tamo crkva, kod mene će biti džamija. Kod nas je malo veći problem ta crkva jer kod Albanaca ima tri crkve - katolička, pravoslavna i islamska. Ne znam kako ću to da rešim. Jer ja želim da adaptiram seriju prije svega za publiku u Albaniji. Ubaciću i Kosovo, ali je moja zamisao da serija bude za albanske prilike", rekao je tada.

On tada dodaje da je jako poštovan u Tirani.

"Koja mi televizija da pare, ta će je dobiti. Albanske televizije su jako dobre, imaju puno para, i na Balkanu su apsolutno najbolje. Imaju tri dobre privatne televizije. Državna nema ambicija. Privatne TV kuće su jako ozbiljne i jako me poštuju. Ne bih im predlagao nešto za šta ne mislim da će imati uspeha."

