Preminuo glumac Dobrica Agatanović Aga

Autor Dragana Tomašević
Narodno pozorište Republike Srpske objavilo je tužnu vijest da je preminuo istaknuti glumac Dobrica Agatanović, poznatiji kao Aga.

Preminuo glumac Dobrica Agatanović Aga Izvor: Narodno pozorište RS

Agatanović je rođen 1942. godine u Blacu, u Srbiji, a školovao se na Glumačkoj školi u Novom Sadu. Nakon jednogodišnjeg angažmana u Vršcu, svoju profesionalnu karijeru nastavio je u Banjaluci, gdje je od 1968. do 2006. godine bio stalno angažovan u Narodnom pozorištu.

Tokom više decenija rada, ostvario je brojne uloge u dramskom i u komičnom repertoaru. Osim pozorišnih uloga, glumac je imao uspješnu karijeru i na filmu i televiziji. Glumio je u filmovima kao što su "Dan duži od godine" iz 1971. godine i "Doktor Mladen" iz 1975. godine.

Njegova televizijska karijera obuhvatila je brojne TV serije kao što su "Morava", "Goli život", "Žene, ljudi i sve ostalo", "Tata i zet" ,"Selo gori, a baba se češlja", u kojoj je ostvario zapaženu ulogu Deke Uzelca, i mnoge druge.

 "Sahrana našeg dragog Age održaće se u ponedeljak, 8. septembra, u 13 sati u Blacu, Republika Srbija", saopštilo je Narodno pozorište Republike Srpske.

(Mondo)

