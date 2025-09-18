Nastradao glumac Bred Everet Jang: Automobil se zakucao u njega, preminuo na licu mjesta

Poznati holivudski glumac i fotograf Bred Everet Jang tragično je izgubio život u teškoj saobraćajnoj nesreći na autoputu 134, potvrdio je njegov PR menadžer.
Prijatelji i fanovi se opraštaju od slavnog glumca emotivnim riječima. Poznati holivudski glumac i fotograf Bred Everet Jang (46) tragično je izgubio život u teškoj saobraćajnoj nesreći na autoputu 134, potvrdio je njegov PR menadžer.
Njegov automobil udario je vozač koji se kretao u pogrešnom smjeru, a Jang je zbog zadobijenih povreda preminuo na licu mesta. Drugi vozač hitno je prebačen u bolnicu.
Jang je bio prepoznatljivo ime u svetu fotografije, sarađujući sa prestižnim magazinima poput "Vanity Fair", "Vogue" i "The Hollywood Reporter". Njegov objektiv bijležio je lica brojnih zvijezda, među kojima su Dejvid Harbur, Sara Mišel Gelar i Set Grin.
Kao glumac, pojavljivao se u popularnim serijama kao što su "Grey's Anatomy", "Boy Meets World" i "Charlie’s Angels".
Osim toga, osnovao je i kampanju "Dream Loud Official", sa ciljem da se umetnost i muzika vrate u američke škole, ističući kreativnost kao "neizostavan dio obrazovanja".
Had a BLAST at the premiere of#PrimitiveWarMonday night! This So FUN!!! It's no walk in the 'Park' let me tell ya!! Catch@_PrimitiveWarin theaters August 21st!— Brad Everett Young (@BradEYoung)August 21, 2025
Check out my IG stories for lots more from the premiere!https://t.co/LMF9r48zjj@primitivewar#BradEverettYoungpic.twitter.com/G8hluxCfCs
Njegov PR menadžer Pol Kristensen izjavio je za "The Hollywood Reporter":
"Bredova strast prema umetnosti i ljudima koji stoje iza nje bila je nenadmašna. On je svoj život posvetio očuvanju umjetnosti i u tome je u potpunosti uspio.“
Na društvenim mrežama pojavile su se brojne emotivne poruke kolega i prijatelja. Glumac Kris Mekena iz serije "General Hospital" podijelio je fotografije koje je Jang napravio samo nekoliko nedjelja ranije, uz riječi:
"Ove fotografije nastale su pre par nedjelja. Nećemo ponovo vidjeti nekog poput njega."Izvor: Alberto E. Rodriguez / Getty images / Profimedia
Njegov kolega Peri Šan dodao je: "Bred Everet Jang bio je jedan od najljubaznijih i najvelikodušnijih ljudi koje sam upoznao. U svijetu punom cinizma, isticao se neverovatnim optimizmom. Često nije želio ni da uzme novac za fotografije, želio je samo da pomogne kolegama."
