Nastradao glumac Bred Everet Jang: Automobil se zakucao u njega, preminuo na licu mjesta

Poznati holivudski glumac i fotograf Bred Everet Jang tragično je izgubio život u teškoj saobraćajnoj nesreći na autoputu 134, potvrdio je njegov PR menadžer.

Izvor: Rob Latour / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prijatelji i fanovi se opraštaju od slavnog glumca emotivnim riječima. Poznati holivudski glumac i fotograf Bred Everet Jang (46) tragično je izgubio život u teškoj saobraćajnoj nesreći na autoputu 134, potvrdio je njegov PR menadžer.

Njegov automobil udario je vozač koji se kretao u pogrešnom smjeru, a Jang je zbog zadobijenih povreda preminuo na licu mesta. Drugi vozač hitno je prebačen u bolnicu.

Jang je bio prepoznatljivo ime u svetu fotografije, sarađujući sa prestižnim magazinima poput "Vanity Fair", "Vogue" i "The Hollywood Reporter". Njegov objektiv bijležio je lica brojnih zvijezda, među kojima su Dejvid Harbur, Sara Mišel Gelar i Set Grin.

Kao glumac, pojavljivao se u popularnim serijama kao što su "Grey's Anatomy", "Boy Meets World" i "Charlie’s Angels".

Osim toga, osnovao je i kampanju "Dream Loud Official", sa ciljem da se umetnost i muzika vrate u američke škole, ističući kreativnost kao "neizostavan dio obrazovanja".

Had a BLAST at the premiere of#PrimitiveWarMonday night! This So FUN!!! It's no walk in the 'Park' let me tell ya!! Catch@_PrimitiveWarin theaters August 21st!



Check out my IG stories for lots more from the premiere!https://t.co/LMF9r48zjj@primitivewar#BradEverettYoungpic.twitter.com/G8hluxCfCs — Brad Everett Young (@BradEYoung)August 21, 2025

Njegov PR menadžer Pol Kristensen izjavio je za "The Hollywood Reporter":

"Bredova strast prema umetnosti i ljudima koji stoje iza nje bila je nenadmašna. On je svoj život posvetio očuvanju umjetnosti i u tome je u potpunosti uspio.“

Na društvenim mrežama pojavile su se brojne emotivne poruke kolega i prijatelja. Glumac Kris Mekena iz serije "General Hospital" podijelio je fotografije koje je Jang napravio samo nekoliko nedjelja ranije, uz riječi:

"Ove fotografije nastale su pre par nedjelja. Nećemo ponovo vidjeti nekog poput njega."

Izvor: Alberto E. Rodriguez / Getty images / Profimedia

Njegov kolega Peri Šan dodao je: "Bred Everet Jang bio je jedan od najljubaznijih i najvelikodušnijih ljudi koje sam upoznao. U svijetu punom cinizma, isticao se neverovatnim optimizmom. Često nije želio ni da uzme novac za fotografije, želio je samo da pomogne kolegama."

(MONDO)