Šuškalo se da je holivudski zavodnik varao ženu sa poznatom pjevačicom: Čening sada ljubi 19 godina mlađu manekenku

Jedan od najatraktivnijih glumaca Holivuda, Čening Tejtum, iza sebe ima buran ljubavni život.

Čening Tejtum upoznao je Dženu Devan 2006. godine na snimanju filma "Step Up". Njihova veza brzo je napredovala, vjerili su se 2008, a već naredne godine izgovorili sudbonosno "da" na ceremoniji u Malibuu. Iako je njihov brak trajao gotovo deset godina, 2018. godine odlučili su da se raziđu.

"Bila sam zatečena"

Ipak, ono što je javnost šokiralo jeste činjenica da je Džena preko medija saznala da njen muž već ima novu djevojku, pevačicu Džesi Džej i to u trenutku dok je još uvijek trajala parnica oko razvoda.

"Bila sam u avionu kada sam saznala za njegovu novu vezu. Bila sam zatečena", napisala je kasnije u memoarima "Gracefully You: Finding Beauty and Balance".

Spekulisalo se da je Tejtum romansu sa Džesi započeo i pre zvaničnog kraja braka. Veza je trajala nekoliko godina, ali su raskinuli 2021. godine. U međuvremenu, Džena je nastavila dalje i 2018. uplovila je u vezu sa glumcem Stivom Kazijem, sa kojim se vjerila i dobila dvoje djece. Tejtum, međutim, nije dugo ostajao sam.

Nakon raskida sa Džesi, uplovio je u vezu sa glumicom Zoi Kravic. Njih dvoje su čak bili vjereni, ali je i ta romansa pukla poslije tri godine.

Njihov raskid izazvao je lavinu komentara na mrežama, a Stiv Kazi, sadašnji suprug Džene Devan, dodatno je raspirio glasine kada je objavio zagonetni komentar "ha ha ha" na Instagramu, što su mnogi protumačili kao podsmijeh Čeningu i svojevrsnu karmu za njegovo ranije nevjerstvo.

Bio sa 19 godina mlađom manekenkom

Samo četiri mjeseca od raskida sa Zoi Kravic, Tejtum je u javnosti počeo da se pojavljuje sa manekenkom Inkom Vilijams, 19 godina mlađom od njega. Vezu su ozvaničili u aprilu ove godine objavom na Instagramu, a od tada su često viđeni zajedno kako razmjenjuju nežnosti. Iako mnogi smatraju da je razlika u godinama prevelika, izvori bliski manekenki tvrde da je ona "veoma zrela za svoje godine" i da upravo to privlači glumca.

Kako je Džena nakon razvoda pronašla stabilnost i sreću pored Stiva, a Čening lutao od veze do veze, često se govorilo da je glumca stigla karma. Da li mu nova romansa sa Inkom Vilijams donosi preokret ili će i ona završiti kao prethodne, tek ostaje da se vidi.

