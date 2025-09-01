Mama britanskog glumca Benedikta Kamberbača koji igra Doktora Strejndža u Marvelovim filmovima, igrala pored Delboja i Rodnija u kultnoj seriji "Mućke"
Kultna britanska komedija "Mućke", osvojila je srca gledalaca čim se pojavila na malim ekranima.
Ljubav za ovu seriju posebno je rasprostranjena među Srbima, o čemu svedoči i interesovanje za Džona Čalisa, koji je glumio bogatog prodavca polovnih automobila Bojsija pri posjeti Beogradu.
Glumila Rodnijevu taštu: Mama poznate holivudske face igrala u Mućkama, Delboja nije mogla očima da vidi
Ipak, najvoljeniji likovi su uvijek bili i biće Delboj i Rodni, braća trgovci polovnih i ukradenih stvari, čije su kultne replike i obećanja da će sljedeće godine u ovo vrijeme biti milioneri, razgalile srca miliona.
Ono što je malo poznato jeste da smo u seriji, pored Bojsija, Trigera, Denzela, Deke, ujka Alberta… gledali i mamu Marvelovog Doktora Strejndža – Benedikta Kamberbača.
Rodni se u seriji zaljubljuje u Kasandru, s kojom se kasnije ženi i dobija dijete, i čiji je otac Alen vlasnik štamparije kojeg Delboj pri svakom susretu uspije da odvuče u Raginu glavu i napije.
Delboj
mućke
Zbog toga Kasandrina majka Pamela ne može očima da vidi Delboja, sve do trenutka dok Delboj ne uspe i nju da natjera da popiju čašicu više.
Ovo je Kasandrina mama u seriji, ali i Benediktova mama u pravom životu:
Happy Birthday to Wanda Ventham aka Pamela Parry born on this day 1935. In real life Mum to the ine and only Benedict Cumberbach.#onlyfoolsandhorses#ofah#comedy#TheBestpic.twitter.com/tqGqDXvCeD— Only Fools And Horses Clips (@foolshorses_)August 5, 2025
(MONDO)