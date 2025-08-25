Uhapšen sin jedne od najlgepših žena i poznatog glumca: Udario pesnicom bivšu, poznati detalji incidenta

Mingus Lusijen Ridus uhapšen je na Menhetnu zbog nasilja nad bivšom partnerkom.

Sin slavne manekenke Helene Kristensen (56) i glumca Normana Ridusa (56) Mingus Lusijen Ridus uhapšen je juče na Menhetnu. Njegova bivša partnerka optužila ga je za fizičko nasilje, dok on tvrdi da se događaji odvijali potpuno drugačije.

Kako piše TMZ, 33-godišnja žena rekla je policiji da ju je Mingus Lusijen Ridus (25) obema rukama snažno stezao za vrat. Tužioci su naveli da ju je sin Helene Kristensen i Normana Ridusa udario pesnicom u desnu nogu i bacio na pod, zbog čega je zadobila modrice i crvenilo. Poznati nasljednik koji se bavi manekenstvom, optužen je za napad trećeg nivoa (ometanje disanja ili cirkulacije krvi), teško uznemiravanje drugog nivoa i uznemiravanje drugog nivoa, odredio je sud na Menhetnu. Izjasnio se da nije kriv.

Sin slavne manekenke tvrdi da nije počinio nasilje

TMZ je objavio da je policija dobila poziv da je u stanu na Menhetnu napadnuta žena (33). Advokati Mingusa Ridusa tvrde da je njihov klijent pozvao nadležne organe nakon što je njegova bivša devojka popila tablete za spavanje sa namjerom da sebi oduzme život. Navodno je prekinuo njihovu petomesečnu vezu prije incidenta.

Advokatica sina Helene Kristensen izjavila je da činjenica da je Mingus optužen za "prekršaje ili manje... govori mnogo".

"On smatra da je nevin i izjasnio je da nije kriv. Kako činjenice budu isplivavale na površinu, njegova nevinost biće jasna", rekla je, piše TMZ.

Manekenka ima 3 braka iza sebe

Podsjetimo, Helena Kristensen i Norman Ridus bili su u vezi od 1998. do 2003. Glumac je od 2016. u braku sa Dijanom Kriger sa kojom je 2018. dobio ćerku Noru. Čuvena manekenka ima tri braka iza sebe i veoma burnu vezu sa Majklom Hačinsom. Dvije decenije nakon raskida otkrila je detalje njihove ljubavi u dokumentarcu "Mystify: Michael Hutchence".

"Bila je to potpuna psihička i fizička hemija", rekla je Helena koja je za pjevača benda "INXS" rekla da je bio "savršen partner za nju", "zabavan, sladak, emotivan". Sve se, međutim, promijenilo 1992. nakon incidenta koji je doživeo Hačins. Tokom rasprave sa taksistom roker je zaodbio jak udarac u glavu o ivičnjak i kako je Helena istakla, on nakon tog događaja više nije bio isti.

"Bio je bez svijesti i krv je lila iz njegovih usta i ušiju. Mislila sam da je mrtav", prisetila se Helena koja je sa Hačinsom bila od 1991. do 1995.

Nakon nesreće Hačins je izgubio čulo mirisa i pojavila se "njegova mračna i agresivna strana". "Otišli smo u bolnicu, došao je sebi i bio je veoma agresivan. Pokušavali su da ga zadrže, ali ih je on gurao od sebe", rekla je čuvena manekenka kojoj je Majkl tada rekao da ne želi više da se vraća u bolnicu.

Kasnije je Helena preuzela brigu o njemu, ali ju je on odbacio. Bio je i nasilan, pa je bacao tanjire hrane koju mu je donosila. "Kada budem imao dijete, neću moći da osjetim sopstvenu bebu", rekao joj je. "Nešto se drastično promijenilo. Bila sam tako tužna i zbunjena, ali nisam više mogla da nastavim sa njim na taj način". Majkl koji se zabavljao sa Kajli Minog, kasnije je bio u vezi sa Polom Jejts.

Pronađen je mrtav u hotelu u Sindeju 1997. Prema zvaničnom saopštenju, pjevač se obesio, ali je Pola istakla da je preminuo od posledica s*ksualne igre.

